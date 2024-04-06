«Барселона» хочет выкупить защитника Риада у «Бетиса» за 7 млн евро и перепродать за 15 млн

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы деньги Шади Риад Футбол

Шади Риад может ненадолго вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, каталонцы отдали защитника «Бетису» в аренду с обязательным выкупом за 3 млн евро, но, видя его развитие, собираются сразу же активировать опцию обратного выкупа за 7 млн евро.

При этом «блауграна» не планирует его оставлять. Она надеется продать 20-летнего футболиста как минимум за 15 млн евро и в дальнейшем получить процент от перепродажи.

В текущем сезоне Риад провел в Ла Лиге 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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5 комментариев
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Правильно
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Ответ euskaldunak
фигня какая то, откуда уверенность что смогут продать?
Лучший цз бетиса
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фигня какая то, откуда уверенность что смогут продать?
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так низко пасть может только барса.
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Отличная многоходовочка !
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