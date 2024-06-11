Иньеста о «Барселоне» Гвардиолы: «Потрясающее время, Пеп разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда»

Андрес Иньеста рассказал о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

«Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было, когда он стал моим тренером.

Его время [в «Барселоне»] было потрясающим, он разрушил все принципы футбола.

Кому-то это может не нравиться, но это правда», – сказал экс-хавбек «блауграны» в подкасте .