Иньеста о «Барселоне» Гвардиолы: «Потрясающее время, Пеп разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда»
Андрес Иньеста рассказал о работе под руководством Пепа Гвардиолы.
«Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было, когда он стал моим тренером.
Его время [в «Барселоне»] было потрясающим, он разрушил все принципы футбола.
Кому-то это может не нравиться, но это правда», – сказал экс-хавбек «блауграны» в подкасте Ла Лиги.
Впрочем, главным событием на эту тему останется на все времена зрелище под названием "Пустая пластиковая бутылка 0,33 нокаутирует половину состава Барсы":))