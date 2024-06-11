Иньеста о «Барселоне» Гвардиолы: «Потрясающее время, Пеп разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Пеп Гвардиола высшая лига ОАЭ ФК Эмирейтс Футбол

Андрес Иньеста рассказал о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

«Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было, когда он стал моим тренером.

Его время [в «Барселоне»] было потрясающим, он разрушил все принципы футбола.

Кому-то это может не нравиться, но это правда», – сказал экс-хавбек «блауграны» в подкасте Ла Лиги.

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32 комментария
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Я как болельщик МЮ с трудом переваривал как в финале ЛЧ та Барса просто без шансов для МЮ всё делала. Эта команда при Пепе точно у других соперников свой футбол выключила на несколько лет. И уникальность ещё в том что воспитанники составляли костяк.
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Ответ Dexter Morgan
Пепе разрушил Барселону Пепа, да.
Это когда игроки Барселоны сделали из него клоуна во время 5-0?
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Ответ S.CLOWN
более чем,будь тогда ВАР Барселона бы также выиграла у Арсенала и дальше бы прошла с Челси,вдобавок взяла бы кубок ЛЧ в 2010 и 2012.
Оно и видно, как при ВАР пута побеждает в ЛЧ (нет), и как Реал перестал побежать (нет).
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Гвардиола разрушил принципы? Ну, возможно и так - Пеп не любит ведь футбол, подверженный риску. Он боится рисковать, о чем сам говорил. Но эта трусливость и отторгает в его футболе, командах, карьере в самой личности Гвардиолы
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115 принципов футбола
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Барса Пепа и его МС лучшие клубы 21 века.
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Иньеста сам был великим, он с Хави не только Барсу сделал сильнейшей, но и сборную Испании.
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Только не футбола, а европкиного псевдофутбола.
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Интересно, получится ли из Иньесты тренер.
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иньеста походу крепко пьющий стал
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Потрясающее время, действительно. Болельщики других клубов до сих пор скулят.
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Ответ QWertY
Это когда игроки Барселоны сделали из него клоуна во время 5-0?
Клоунами себя сделали игроки Барсы во время финала КК того года, когда устроили театрализованное шоу, падая при малейшем контакте, словно от прямого попадания артиллерийского снаряда:))

Впрочем, главным событием на эту тему останется на все времена зрелище под названием "Пустая пластиковая бутылка 0,33 нокаутирует половину состава Барсы":))
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Реал сезона 2011/2012 лучший клуб 21 века
Реал в 21 веке ни разу по игре не брал ЛЧ,отскоки,судьи,и только.
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Ответ S.CLOWN
Барса Пепа и его МС лучшие клубы 21 века.
Ага, благодаря судьям
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Ответ Богдан Агафонов
Гвардиола разрушил принципы? Ну, возможно и так - Пеп не любит ведь футбол, подверженный риску. Он боится рисковать, о чем сам говорил. Но эта трусливость и отторгает в его футболе, командах, карьере в самой личности Гвардиолы
Какая трусливость? Как атакующий футбол может быть трусливым? Да, Испания на последнем ЧМ это показала, но Сити-то много обостряет
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