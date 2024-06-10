Пеп о Хави и «Барсе»: «Я не виноват в случившемся, не занимался сравнениями. Флику желаю всего наилучшего, надо дать ему время»
Пеп Гвардиола высказался об увольнении Хави из «Барселоны» и приходе Ханси Флика.
Ранее немецкий специалист сменил каталонца на посту главного тренера «Барселоны».
«Что бы ни случилось с Хави, это не моя вина. Я не занимался сравнениями.
Желаю ему [Ханси Флику] всего наилучшего. Нужно помочь ему и дать время. Ему придется адаптироваться к стилю имеющихся у него игроков», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Если "каталонца", то тогда, выходит, "шваб".