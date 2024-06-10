Пеп о Хави и «Барсе»: «Я не виноват в случившемся, не занимался сравнениями. Флику желаю всего наилучшего, надо дать ему время»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик Футбол

Пеп Гвардиола высказался об увольнении Хави из «Барселоны» и приходе Ханси Флика.

Ранее немецкий специалист сменил каталонца на посту главного тренера «Барселоны».

«Что бы ни случилось с Хави, это не моя вина. Я не занимался сравнениями.

Желаю ему [Ханси Флику] всего наилучшего. Нужно помочь ему и дать время. Ему придется адаптироваться к стилю имеющихся у него игроков», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев
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До сих пор вызывает смех, как Лапорта слёзно обнимался с Хави, когда тот передумал уходить, а через пару недель сам его уволил за чистую правду в интервью
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
До сих пор вызывает смех, как Лапорта слёзно обнимался с Хави, когда тот передумал уходить, а через пару недель сам его уволил за чистую правду в интервью
А есть новости про Барсу, которые не вызывают смех?)
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+5
Ответ Vlad Zhadejko
А разве тренеры по физподготовке и врачи не виноваты?
Ну тренер по физ.подготовке входит в штаб Хави, отчасти и он несет ответственность за его работу.
+4
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+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
До сих пор вызывает смех, как Лапорта слёзно обнимался с Хави, когда тот передумал уходить, а через пару недель сам его уволил за чистую правду в интервью
И еще все они втроем держа руки друг друга сфоткались))...Лапорта лицемер через пару недель уволил Хави
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Ну увольнение само по себе непонятное , учитывая что на смену пришел немец Флик . Видимо руководству что то новенькое захотелось
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Ответ Ls As
А кто сказал что ты виноват? О чем он?
Ну, речь, наверное, о сравнениях по типу "Хави - новый Пеп". Вот Пеп и говорит, что он не виноват, он таких сравнений не делал и не оказывал на Хави дополнительного давления, не завышал ожидания от него.
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А кто сказал что ты виноват? О чем он?
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Поздно, будешь еще одним в списке)
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Виноват Лапорта
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Ранее немецкий специалист сменил каталонца на посту главного тренера «Барселоны».

Если "каталонца", то тогда, выходит, "шваб".
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Что это он оправдывается, подозрительно
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Ответ Ls As
А кто сказал что ты виноват? О чем он?
Журналист задал вопрос в этой теме и он ответил
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Ответ kaka10
Конечно не виноват. Виноваты судьи, врачи, тренеры по физподготовке, трава и солнце
А разве тренеры по физподготовке и врачи не виноваты?
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Ответ kaka10
Конечно не виноват. Виноваты судьи, врачи, тренеры по физподготовке, трава и солнце
Ты забил добавить,Реал Мадрид тоже виноват.
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Ответ Vlad Zhadejko
А разве тренеры по физподготовке и врачи не виноваты?
Слишком сложный вопрос для плюсо#######, он привык на Хави и Тен Хаге плюсики собирать
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Ответ darkdyp15
Виноват Лапорта
Уволить физрука и пригласить нормального тренера. В чем вина?
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