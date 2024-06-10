Пеп об интересе «Барсы» к Бернарду: «В прессе много слухов, но с «Сити» никто не связывался. Он останется, надеюсь»

Пеп Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация о том, что « » хочет подписать полузащитника этим летом.

«О Бернарду ходит множество слухов в прессе, но с нами пока никто не связывался. Мы не получали звонков ни от «Барсы», ни от других клубов.

Он замечательный игрок, и я надеюсь, что он останется в « », – сказал .