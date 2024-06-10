Пеп об интересе «Барсы» к Бернарду: «В прессе много слухов, но с «Сити» никто не связывался. Он останется, надеюсь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» хочет подписать полузащитника этим летом.

«О Бернарду  ходит множество слухов в прессе, но с нами пока никто не связывался. Мы не получали звонков ни от «Барсы», ни от других клубов.

Он замечательный игрок, и я надеюсь, что он останется в «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола.

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10 комментариев
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Мечты Барселоны: Бернарду, Фернандеш, Виртц.
Реальность: уговорить ещё хоть кого-нибудь на аренду и нянькаться с Феликсом.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мечты Барселоны: Бернарду, Фернандеш, Виртц. Реальность: уговорить ещё хоть кого-нибудь на аренду и нянькаться с Феликсом.
Почему мечты? У них, вероятно, летом появятся деньги + выйдут к правилу 1:1, так что это не так нереально, как Вы думаете
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вроде как если не путаю, им зарплатную ведомость ещё разгружать и разгружать, а следовательно думать,от кого избавиться, прежде чем о новых трансферах помышлять.
Если (а, вероятнее всего, так и будет) они выйдут к правилу 1:1, зарплатная ведомость увеличится на сумму около 250-300 миллионов евро. Конечно, ведомость разгружать надо, но уход игроков, таких как Фати, Дест, Лангле сильно поможет
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Пеп, конечно, крутой чел. Никогда не уговаривает игрока, который решил уйти, остаться. Просто отпускает, и выводит на новый уровень игрока, пришедшего на замену.
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Ответ Vlad Zhadejko
Почему мечты? У них, вероятно, летом появятся деньги + выйдут к правилу 1:1, так что это не так нереально, как Вы думаете
Вроде как если не путаю, им зарплатную ведомость ещё разгружать и разгружать, а следовательно думать,от кого избавиться, прежде чем о новых трансферах помышлять.
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