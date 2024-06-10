Пеп об интересе «Барсы» к Бернарду: «В прессе много слухов, но с «Сити» никто не связывался. Он останется, надеюсь»
Пеп Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» хочет подписать полузащитника этим летом.
«О Бернарду ходит множество слухов в прессе, но с нами пока никто не связывался. Мы не получали звонков ни от «Барсы», ни от других клубов.
Он замечательный игрок, и я надеюсь, что он останется в «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола.
Реальность: уговорить ещё хоть кого-нибудь на аренду и нянькаться с Феликсом.