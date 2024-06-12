Руни об Англии на Евро: «Я бы взял Грилиша вместо Боуэна. Джеррод играет справа, там у них есть Сака, Палмер, Фоден»

Уэйн Руни заявил, что взял бы Джека Грилиша в сборную вместо Джеррода Боуэна.

«Я бы взял Грилиша. Боуэн играет справа, у них есть Сака, , может играть там.

Я бы взял вместо Боуэна», – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью The Overlap.

Боуэн забил 20 голов и отдал 10 голевых передач в 44 матчах во всех соревнованиях за « » в прошлом сезоне.

На счету Грилиша 3 гола и 3 результативные передачи в 36 играх в прошлом сезоне за « ».

Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли