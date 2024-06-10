Рюдигер и Фюллькруг едва не подрались на тренировке сборной Германии. Конфликт защитника «Реала» и форварда «Боруссии» прервал помощник Нагельсманна Вагнер

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Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг поругались во время тренировки сборной.

Это произошло во время тренировочного матча сборной Германии, между игроками возникла напряженность, и они обменялись резкими репликами и потолкались.

Помощнику главного тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться, чтобы разнять игроков и предотвратить более серьезный конфликт. Ситуация не получила дальнейшего развития.

Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Первый матч состоится 14 июня против шотландской сборной. 

Напомним, Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг играли друг против друга в финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

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45 комментариев
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Фюллькруг сказал, что в сборной хочет видеть больше белых 🤔
+41
-4
+37
Раздувают из мухи слона. Рюдигер сыграл чуть жестко, Фюлькруг упал и выразил недовольство. Таких ситуаций в любой команде множество. Тем более сообщалось, что основным напом будет Хаверц, поскольку у Фюлькруга повреждение
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Ответ Streetbor
Фюллькруг сказал, что в сборной хочет видеть больше белых 🤔
Так Рюдигер почти белый, ведь он сливочный.
+26
-4
+22
Фюллькруг мужик.
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-7
+15
Филлькруг 189 см, Рюдигер 190 см, Сандра Вагнер 194 - зарешал
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Вагнер мужик.
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
как же сложно тебе))
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Опять Рюдигер за соски пощупал
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Продолжили разборки из финала ЛЧ)
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Ответ Raul14
Не была бы, поверь мне)
Зачем мне тебе верить, если я много лет читаю новости на больших спортивных ресурсах. И любой конфликт из стана таких больших сборных ,как Германия, а еще и в предверии Евро -- будет обязательно мелькать в новостных ресурсах. И пофиг, за какой там клуб играют ребята масштаба основы сборной Германии.
+3
0
+3
Сандро Вагнер - это который воспитаник Баварии?
+3
0
+3
Ответ Михо
Раздувают из мухи слона. Рюдигер сыграл чуть жестко, Фюлькруг упал и выразил недовольство. Таких ситуаций в любой команде множество. Тем более сообщалось, что основным напом будет Хаверц, поскольку у Фюлькруга повреждение
Это просто был игроком Реала и победитель ЛЧ. Такие ситуации миллионы, но из этого надо сделать новость. Добро пожаловать на спортс, детка😎
+7
-4
+3
Вагнер- гроза конфликтов
+4
-1
+3
Лучший немецкий разнимающий
+3
0
+3
Ответ Lindeman
Сандро Вагнер - это который воспитаник Баварии?
тот самый нап Хоффе Нагельсманна, да
+2
0
+2
повязку радужную не поделили.
+4
-2
+2
Так Сандро Вагнер сам может на поле вместо Фюлькруга выскочить
+1
0
+1
Ставлю на чёрное
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Рюдигер мужик.
Мужики крутят другим мужикам соски?
+3
-2
+1
Наверное из-за финала ЛЧ
+1
0
+1
Рюдигер устроил френдли фаер и схватил Фюллькруга за соски?
+3
-2
+1
Рюдигер мужик.
+17
-17
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Ответ lemming
повязку радужную не поделили.
делить им не надо)
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Ответ RWMen
Братан, у тебя не все дома!)
Разницы принципиально не вижу).
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Ответ CHELSEA_2008
Надеюсь такой же открутит соски твой дочке на людях 😃 Уверен, ты будешь молчать.
Братан, у тебя не все дома!)
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Ответ Данил Курмангазыев
а ты я вижу уже на себе ощутил все прелести его "откручивания" )
Те мужчины, которые вступаются за изнасилованных женщин, тоже ощущают всё на себе? 😃 Или это другое?
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Ответ Данил Курмангазыев
а ты я вижу уже на себе ощутил все прелести его "откручивания" )
Я против двойных стандартов. Если в Европе разрешены ЛГБТ значит должны судить за ЛГБТ приставания.
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Ответ SaH4r.
Ставлю на чёрное
Я на белое!
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Если кто не в курсе, они были приятелями еще 13-14 назад в немецкой молодежке, пока были неизвестными широкой публике
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по моему ,он слишком белый для немца.
вот рюдигер в самый раз для истинного арийца
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