Рюдигер и Фюллькруг едва не подрались на тренировке сборной Германии. Конфликт защитника «Реала» и форварда «Боруссии» прервал помощник Нагельсманна Вагнер
Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг поругались во время тренировки сборной.
Это произошло во время тренировочного матча сборной Германии, между игроками возникла напряженность, и они обменялись резкими репликами и потолкались.
Помощнику главного тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться, чтобы разнять игроков и предотвратить более серьезный конфликт. Ситуация не получила дальнейшего развития.
Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Первый матч состоится 14 июня против шотландской сборной.
Напомним, Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг играли друг против друга в финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
вот рюдигер в самый раз для истинного арийца