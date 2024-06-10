Рюдигер и Фюллькруг едва не подрались на тренировке сборной Германии. Конфликт защитника «Реала» и форварда «Боруссии» прервал помощник Нагельсманна Вагнер

Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг поругались во время тренировки сборной.

Это произошло во время тренировочного матча сборной Германии, между игроками возникла напряженность, и они обменялись резкими репликами и потолкались.

Помощнику главного тренера Сандро Вагнеру пришлось вмешаться, чтобы разнять игроков и предотвратить более серьезный конфликт. Ситуация не получила дальнейшего развития.

Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Первый матч состоится 14 июня против шотландской сборной.

Напомним, и играли друг против друга в финале чемпионов, в котором мадридский « » обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.