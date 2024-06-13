Гюндоган о Нагельсманне: «Он привнес в сборную структуру, он и его штаб уверены в игроках. Мы знали, что будем ошибаться, но всегда чувствовали поддержку»

Илкай Гюндоган рассказал, что Юлиан Нагельсманн изменил в сборной Германии.

«Он привнес в команду структуру. У него есть четкие представления о том, чего он хочет, но, тем не менее, тренерский штаб спокойно относится к работе с командой, и есть ощущение, что они уверены в игроках, и это положительно сказывается на нас.

Мы знали, что не все будет идеально, что мы будем допускать ошибки, но мы всегда чувствовали, что тренер поддерживает команду. У нас правильный настрой, и мы можем показать все, на что способны, чтобы оправдать его доверие к нам», – сказал капитан сборной Германии.