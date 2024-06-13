Рианчо не согласен, что Мостовому уже поздно тренировать: «А сколько лет Анчелотти? В работе тренера нет какого-то предела в плане возраста»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо не считает, что 55-летнему Александру Мостовому поздно тренировать.

«Мостовому уже поздно тренировать? А сколько лет Анчелотти? В работе тренера нет какого-то предела в плане возраста. Да чего уж там говорить, посмотрите на глав государств? Они зачастую старше Мостового, которому всего 55 лет.

У него нет опыта в работе тренера? Так дайте ему этот опыт, у него огромный опыт игровой карьеры, пусть попробует себя в тренерском деле. Пусть попробует себя, а потом уже будете делать выводы», – сказал экс-тренер «Спартака».

Напомним, Мостовой проходил обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии PRO, но пока так и не получил работу в профессиональном клубе.

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14 комментариев
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Офигеть, ему 55 уже! Из них лет 10 точно ноет. Вот это "карьера".
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Мостовому надо еще лет 15 продержаться, пообсирать тренеров, клубы, которые его не берут и тогда его точно будут сравнивать с Анчелотти, Гвардиолой, Клоппом. Ведь он бы тоже смог стать с ними в один ряд! Не оценили....
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Так Анчелотти с говном ещё никто не смешивал.
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Ну так то дон Карло лет 30 как тренирует и в движе, а Царь как карьеру завершил все ждет у моря погоды и ноет...
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Ну как бы у Анчи 7 ушастых за карьеру как игрока, так и тренера, а Мостовой что выиграл?
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Сравнил Анчелотти с Мостовым. Тут не в годах дело. Мостовому сразу топклуб подавай просто не хочет он работать-языком чесать вот его любимое занятие.
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Согласен с легендой, у Сашки ещё всё впереди
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Здесь пишут, что он проходил обучение для получения лицензии PRO, но что он её получил, я нигде не читал.
Я что-то пропустил?
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Есть тонкая грань между "поздно тренировать" и "поздно начать тренировать". Более абсурдной аналогии было бы сложно привести.
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Можно подумать Анчелотти в 55 тренировать начал)))))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Офигеть, ему 55 уже! Из них лет 10 точно ноет. Вот это "карьера".
Такую карьеру завершить сложно.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Офигеть, ему 55 уже! Из них лет 10 точно ноет. Вот это "карьера".
Больше, он ещё до Марибора начал ныть.
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Ответ zanuda59
Здесь пишут, что он проходил обучение для получения лицензии PRO, но что он её получил, я нигде не читал. Я что-то пропустил?
подождите, примерно на стыке зимы и весны обучение должно завершиться
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Ответ zanuda59
Здесь пишут, что он проходил обучение для получения лицензии PRO, но что он её получил, я нигде не читал. Я что-то пропустил?
Сейчас он лицензию «А» получает
А много лет назад начал тоже обучаться, но не стал продолжать
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