Рианчо не согласен, что Мостовому уже поздно тренировать: «А сколько лет Анчелотти? В работе тренера нет какого-то предела в плане возраста»

Рауль Рианчо не считает, что 55-летнему Александру Мостовому поздно тренировать.

«Мостовому уже поздно тренировать? А сколько лет Анчелотти? В работе тренера нет какого-то предела в плане возраста. Да чего уж там говорить, посмотрите на глав государств? Они зачастую старше Мостового, которому всего 55 лет.

У него нет опыта в работе тренера? Так дайте ему этот опыт, у него огромный опыт игровой карьеры, пусть попробует себя в тренерском деле. Пусть попробует себя, а потом уже будете делать выводы», – сказал экс-тренер «Спартака».

Напомним, Мостовой проходил обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии PRO, но пока так и не получил работу в профессиональном клубе.