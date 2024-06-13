Фернанду Мейра: «Зенит» определенно лучшая команда России, они доказывают это из года в год. Семак – фантастический тренер»

Фернанду Мейра высказался о «Зените».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд.

«Зенит» определенно является лучшей командой России, они доказывают это из года в год, что у них есть фантастическая команда.

Последнее чемпионство подарило много эмоций, потому что «Краснодар» мог занять первое место, если бы «Зенит» проиграл «Ростову», также на золото претендовало до последнего тура и «Динамо». Так что было много эмоций, чемпионская гонка, а это важно для российского чемпионата. А то в последние годы «Зенит» не давал шансов своим конкурентам совсем.

Я бы, конечно, отметил в составе « » бразильских футболистов, но в целом в команде собраны очень качественные игроки. Мне нравятся , , , , также хорошо себя проявил в этом сезоне Матео Кассьерра, очень много великолепных футболистов – как российских, так и иностранных.

Но «Зенит» довольно легко становится чемпионом, потому что есть стабильность в руководстве клуба, начиная от председателя правления и заканчивая командой. По моему мнению, Сергей Семак – фантастический тренер, он проводит хорошую работу. Поэтому конкурентам сложно бороться с «Зенитом», – сказал экс-защитник петербургского клуба.