Фернанду Мейра: «Зенит» определенно лучшая команда России, они доказывают это из года в год. Семак – фантастический тренер»

Теги Зенит Фернанду Мейра Сергей Семак премьер-лига Россия Нино Дуглас Сантос Клаудиньо Вендел ТАСС Футбол

Фернанду Мейра высказался о «Зените».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд.

«Зенит» определенно является лучшей командой России, они доказывают это из года в год, что у них есть фантастическая команда.

Последнее чемпионство подарило много эмоций, потому что «Краснодар» мог занять первое место, если бы «Зенит» проиграл «Ростову», также на золото претендовало до последнего тура и «Динамо». Так что было много эмоций, чемпионская гонка, а это важно для российского чемпионата. А то в последние годы «Зенит» не давал шансов своим конкурентам совсем.

Я бы, конечно, отметил в составе «Зенита» бразильских футболистов, но в целом в команде собраны очень качественные игроки. Мне нравятся Вендел, Клаудиньо, Нино, Дуглас Сантос, также хорошо себя проявил в этом сезоне Матео Кассьерра, очень много великолепных футболистов – как российских, так и иностранных.

Но «Зенит» довольно легко становится чемпионом, потому что есть стабильность в руководстве клуба, начиная от председателя правления и заканчивая командой. По моему мнению, Сергей Семак – фантастический тренер, он проводит хорошую работу. Поэтому конкурентам сложно бороться с «Зенитом», – сказал экс-защитник петербургского клуба.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Будет седьмое чемпионство подряд 😁
+3
0
+3
Крутой защитник был в своё время. Напоминал Несту чем-то
+2
0
+2
Зенит самая лучшая команда России, все остальные слишком ужасны
+2
0
+2
в России все команды ужасны не жёстко играют а жестоко югославы отдыхают и зенит среди этого .....не будем говорить чего немного отличается в лучшую сторону ....хотя ....в этом году всё отдавали назад всё вратарю а он пусть решает и т д лишь то что остальные сыграли слабее вот и стал чемпионом зенит и Семак сделал требл вопреки а не..... короче очень слаба и коррумпирована РФПЛ. Белоусова на них нет
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Семак – фантастический тренер»(с). ыыыыы ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий