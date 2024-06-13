«Зенит» планирует 3 контрольных матча в начале июля – с «Бешикташем», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» («СЭ»)
«Зенит» планирует провести три контрольных матча в июле.
По данным «Спорт-Экспресса», соперниками клуба из Санкт-Петербурга станут «Бешикташ», «Црвена Звезда» и аргентинский «Тальерес». Предварительно матчи запланированы на 2, 5 и 8 июля.
«Зенит» начнет тренировочный сбор 27 июня. В первом официальном матче сезона, который пройдет 13 июля, команда Сергея Семака сыграет с «Краснодаром» за Olimpbet Суперкубок России.
У Бешикташа - планируется Газпром.
Все тут логично.
Вот только у аргентинских команд есть перерыв на Копу, поэтому Тальерес и приедет, а вот у бразильцев нет такой паузы🫥