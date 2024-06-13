«Зенит» планирует 3 контрольных матча в начале июля – с «Бешикташем», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Аргентина товарищеские матчи (клубы) Тальерес Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» планирует провести три контрольных матча в июле.

По данным «Спорт-Экспресса», соперниками клуба из Санкт-Петербурга станут «Бешикташ», «Црвена Звезда» и аргентинский «Тальерес». Предварительно матчи запланированы на 2, 5 и 8 июля.

«Зенит» начнет тренировочный сбор 27 июня. В первом официальном матче сезона, который пройдет 13 июля, команда Сергея Семака сыграет с «Краснодаром» за Olimpbet Суперкубок России.

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7 комментариев
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Хорошие соперники💪
+7
0
+7
А хотелось с Ривер Плейтом и Палмейрасом сыграть,о матчах с которыми,как с возможными сообщалось ранее ,но и эти соперники норм в нынешних условиях
+6
-2
+4
Интересно посмотреть на матч против Бешикташа
+3
-1
+2
У ЦЗ - титульный Газпром.
У Бешикташа - планируется Газпром.
Все тут логично.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
А хотелось с Ривер Плейтом и Палмейрасом сыграть,о матчах с которыми,как с возможными сообщалось ранее ,но и эти соперники норм в нынешних условиях
Да, рубки против южноамериканцев были бы прекрасны, учитывая нынешнюю сборку команды)
Вот только у аргентинских команд есть перерыв на Копу, поэтому Тальерес и приедет, а вот у бразильцев нет такой паузы🫥
+2
-1
+1
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