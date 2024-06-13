«Зенит» планирует 3 контрольных матча в начале июля – с «Бешикташем», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» («СЭ»)

«Зенит» планирует провести три контрольных матча в июле.

По данным « », соперниками клуба из Санкт-Петербурга станут « », « » и аргентинский « ». Предварительно матчи запланированы на 2, 5 и 8 июля.

« » начнет тренировочный сбор 27 июня. В первом официальном матче сезона, который пройдет 13 июля, команда Сергея Семака сыграет с «Краснодаром» за Olimpbet Суперкубок России.