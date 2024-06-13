Гюндоган о Евро-2024: «Германия просто обязана себя проявить – на последних турнирах мы не оправдали ожиданий. Мы зайдем далеко, если завоюем доверие болельщиков»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган уверен в успехе сборной Германии на Евро-2024.

«Мы уверены в себе. Мы очень хорошо подготовлены, у нас качественный состав с высоким потенциалом, и на этот раз мы просто обязаны себя проявить. Мы не оправдали ожиданий на последних турнирах.

Надеемся, что на этот раз эйфория в нашей родной стране и поддержка болельщиков принесут нам пользу, и это поможет нам двигаться вперед. Но мы знаем, что сначала нам нужно завоевать доверие наших болельщиков на поле. Если мы это сделаем, я думаю, мы пройдем далеко», – сказал капитан сборной Германии.

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3 комментария
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Складно звонит, прям как на митинге🙂
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то есть если что валим на болельщиков
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