Гюндоган о Евро-2024: «Германия просто обязана себя проявить – на последних турнирах мы не оправдали ожиданий. Мы зайдем далеко, если завоюем доверие болельщиков»

Илкай Гюндоган уверен в успехе сборной Германии на Евро-2024.

«Мы уверены в себе. Мы очень хорошо подготовлены, у нас качественный состав с высоким потенциалом, и на этот раз мы просто обязаны себя проявить. Мы не оправдали ожиданий на последних турнирах.

Надеемся, что на этот раз эйфория в нашей родной стране и поддержка болельщиков принесут нам пользу, и это поможет нам двигаться вперед. Но мы знаем, что сначала нам нужно завоевать доверие наших болельщиков на поле. Если мы это сделаем, я думаю, мы пройдем далеко», – сказал капитан сборной Германии.