Златан о Фонсеке в «Милане»: «Хотим играть в доминирующий футбол. Если у вас гениальный тренер и слабая команда, вы можете совершить чудо один раз, может, два… Хотим создать для тренера наилучшие условия»

Златан Ибрагимович высказался о назначении Паулу Фонсеки тренером «Милана».

«Он будет новым тренером, это был продуманный выбор. Мы хотим, чтобы «Милан» мог играть в доминирующий футбол. Мы изучали, как он тренирует, как готовится к матчам. После пяти лет [Пиоли] нам нужно было что-то новое. Фонсека – подходящий человек, мы в него очень верим. Он правильный человек.

Когда мы решили попрощаться с Пиоли, мы оценили ситуацию и поговорили с Фонсекой. Каждый день мы общаемся и делимся стратегией, у него есть свои пожелания.

Для нас также очень важен наш проект U23, мы хотим связать его с первой командой, и Фонсека именно тот, кто предоставляет возможности и ответственность молодым игрокам.

Если у вас гениальный тренер и слабая команда, вы можете совершить чудо один раз, может быть, два… Мы хотим создать для тренера наилучшие условия», – заявил советник владельцев «Милана».

Фонсека возглавил «Милан». Контракт – на 3 года