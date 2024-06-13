Златан о Фонсеке в «Милане»: «Хотим играть в доминирующий футбол. Если у вас гениальный тренер и слабая команда, вы можете совершить чудо один раз, может, два… Хотим создать для тренера наилучшие условия»

Теги Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Златан Ибрагимович высказался о назначении Паулу Фонсеки тренером «Милана».

«Он будет новым тренером, это был продуманный выбор. Мы хотим, чтобы «Милан» мог играть в доминирующий футбол. Мы изучали, как он тренирует, как готовится к матчам. После пяти лет [Пиоли] нам нужно было что-то новое. Фонсека – подходящий человек, мы в него очень верим. Он правильный человек.

Когда мы решили попрощаться с Пиоли, мы оценили ситуацию и поговорили с Фонсекой. Каждый день мы общаемся и делимся стратегией, у него есть свои пожелания.

Для нас также очень важен наш проект U23, мы хотим связать его с первой командой, и Фонсека именно тот, кто предоставляет возможности и ответственность молодым игрокам.

Если у вас гениальный тренер и слабая команда, вы можете совершить чудо один раз, может быть, два… Мы хотим создать для тренера наилучшие условия», – заявил советник владельцев «Милана».

Фонсека возглавил «Милан». Контракт – на 3 года

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пиоли выжал из состава который у него был максимум, не думаю что Фонсека сможет повторить его достижения
+11
0
+11
бла бла бла
+1
0
+1
Доминирующий....смешно да и только...для этого нет ни нужного состава, так и тренера соответствующего тому, чтобы играть в доминирующий
+1
0
+1
Очень верим..потом провал и аривидерчи😆✌️
0
0
0
Немного завидую даже Милану. Хотел бы возвращения Фонсеки в Рому. Высокая линия обороны, интенсивный прессинг на чужой половине, комбинационная игра. При этом тренере мне нравилась игра, хоть и не все получалось. Полуфинал ЛЕ был, но мне кажется качества состава ему не хватало
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий