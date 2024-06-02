Сергеев, Соболев и Сулейманов – лучшие бомбардиры Кубка России с 5 голами. Фомин – лучший ассистент

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва СКА Хабаровск Даниил Фомин Матео Кассьерра Хесус Медина Наир Тикнизян Александр Соболев Луки-Энергия Иван Сергеев Даниил Шабалин Тимур Сулейманов Максим Глушенков Ярослав Гладышев Футбол

Определились лучший бомбардир и ассистент Кубка России.

«Зенит» выиграл титул, в финале обыграв «Балтику» со счетом 2:1.

По итогам розыгрыша Фонбет Кубка России лучшими бомбардирами турнира стали Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Тимур Сулейманов («Локомотив») – у всех троих по 5 мячей. Сергеев забил все голы с игры, у Соболева и Сулейманова по одному мячу с пенальти.

Лучшим ассистентом стал Даниил Фомин с четырьмя голевыми передачами. 

Хавбек «Динамо» обошел Максима Кутового («СКА-Хабаровск»), Даниила ШабалинаЛуки-Энергия»), Александра Соболева («Спартак»), Наира Тикнизяна («Локомотив»), Матео КассьерруЗенит»), Ярослава ГладышеваДинамо»), Максима ГлушенковаЛокомотив») и Хесуса МединуСпартак»), у которых три результативные передачи.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хахаха, шутка в онлайне.
Радимов во время трансляции пытается вставить слово, перебивая Аршавина.
-Послушайте, послушайте
-Тебя даже в Зените-2 никто не слушал
+7
0
+7
Жаль, что Сергеев запорол сегодня два момента.
+8
-2
+6
Ваня, конечно, внёс свой вклад в победу в Кубке, но жаль, что в самом главном матче запорол стопроцентные моменты. Уверена, если бы Балтика удержалась, Сергееву бы всё это припомнили.
Но в любом случае, с трофеем Ивана!
+7
-1
+6
Сергеев должен был становиться единоличным бомбардиром, но умудрился в пустые не попасть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий