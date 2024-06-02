Сергеев, Соболев и Сулейманов – лучшие бомбардиры Кубка России с 5 голами. Фомин – лучший ассистент
Определились лучший бомбардир и ассистент Кубка России.
«Зенит» выиграл титул, в финале обыграв «Балтику» со счетом 2:1.
По итогам розыгрыша Фонбет Кубка России лучшими бомбардирами турнира стали Иван Сергеев («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Тимур Сулейманов («Локомотив») – у всех троих по 5 мячей. Сергеев забил все голы с игры, у Соболева и Сулейманова по одному мячу с пенальти.
Лучшим ассистентом стал Даниил Фомин с четырьмя голевыми передачами.
Хавбек «Динамо» обошел Максима Кутового («СКА-Хабаровск»), Даниила Шабалина («Луки-Энергия»), Александра Соболева («Спартак»), Наира Тикнизяна («Локомотив»), Матео Кассьерру («Зенит»), Ярослава Гладышева («Динамо»), Максима Глушенкова («Локомотив») и Хесуса Медину («Спартак»), у которых три результативные передачи.
Радимов во время трансляции пытается вставить слово, перебивая Аршавина.
-Послушайте, послушайте
-Тебя даже в Зените-2 никто не слушал
Но в любом случае, с трофеем Ивана!