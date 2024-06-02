Сергеев, Соболев и Сулейманов – лучшие бомбардиры Кубка России с 5 голами. Фомин – лучший ассистент

Определились лучший бомбардир и ассистент Кубка России.

«Зенит» выиграл титул, в финале обыграв «Балтику» со счетом 2:1.

По итогам розыгрыша Фонбет Кубка России лучшими бомбардирами турнира стали («Зенит»), («Спартак») и («Локомотив») – у всех троих по 5 мячей. Сергеев забил все голы с игры, у Соболева и Сулейманова по одному мячу с пенальти.

Лучшим ассистентом стал с четырьмя голевыми передачами.

Хавбек «Динамо» обошел Максима Кутового (« »), (« »), Александра Соболева («Спартак»), («Локомотив»), (« »), (« »), (« ») и (« »), у которых три результативные передачи.