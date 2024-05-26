Фонсека возглавит «Милан». Тренер будет получать 3 млн евро в год (La Gazzetta dello Sport)

Теги Лилль Милан лига 1 Франция серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека станет главным тренером «Милана».

Об этом сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Официальное объявление ожидается после матча «Милана» с «Ромой» в Австралии, который состоится 31 мая.

Ожидается, что тренер «Лилля» подпишет либо 3-летний контракт, либо контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3 млн евро за сезон.

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45 комментариев
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Мои соболезнования болельщикам Милана.
+44
-8
+36
Неожиданно конечно, Пиоли явно сильнее .... странное решение
+30
-5
+25
Ответ Zagashtok
Пиоли стоило менять только на реально крутого коуча. А так смысл?
Похоже в последнее время руководители топ-клубов проводят соревнование типа кто из них самый неадекватный?
+19
-1
+18
Ответ Zagashtok
Пиоли стоило менять только на реально крутого коуча. А так смысл?
Пиоли и был реально крутым коучем, который со дна вытянул команду.
+16
-1
+15
Вот это я понимаю понижение
+14
-5
+9
А чем он лучше Пиоли, хз честно говоря.
+10
-1
+9
Ответ vkozickij23
поздравляю интер с халявнейшим чемпионством в сезоне 24/25
Ну так тоже говорить нельзя
+7
0
+7
Мда,это ужасный выбор
Думаю после такого назначения пол команды летом уйдёт

Сил вам братья, всем фанатам Милана
+8
-1
+7
Пиоли стоило менять только на реально крутого коуча. А так смысл?
+6
0
+6
поздравляю интер с халявнейшим чемпионством в сезоне 24/25
+14
-8
+6
Вот с момента как ушел Мальдини , решения в руководстве все настораживают и настораживают … Убрать Пиоли и назначить тренера который провалился в Италии , блевать только хочется ..
+5
-1
+4
Ответ олдовый манк
Неожиданно конечно, Пиоли явно сильнее .... странное решение
Чем сильнее? Претензии не к самой замене, а к тому, что есть тренеры намного лучше Фонсеки
+5
-1
+4
Уволить Пиоли, ради вот этого?! Руководство Милана просто больное на голову!
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у Конте в Наполи 9. Зачем платить больше если результат тот же ?
Сравнили. Конте с тяжелым вздорным характером, но яркий тренер. Фонсека же...промолчу.
+2
0
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Мои соболезнования болельщикам Милана.
🤝
+2
-1
+1
Ответ whereissuso
Конте, Мотта(правда, похоже, уже с Юве договорился), Сарри, Итальяно, Аллегри - это только в Италии.
Аллегри ?
+1
0
+1
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Мои соболезнования болельщикам Милана.
Приличных слов нет
+3
-2
+1
Только не он
+1
0
+1
Даже незнаю, поздравлять миланиста с назначением Фонсеки, или пожелать им набраться терпения⁉️🤔
+1
0
+1
Столько желающих было сменить Пиоли, ну как? Все рады?
Да, безусловно, раньше времени не стоит делать выводы, но все же...
+1
0
+1
Ответ Bakhtiyor Usmanov
Какой тренер сильнее фонсеки на рынке ?
Совсем недавно ещё был Флик, Конте упустили, Тиаго Мотту тоже упустили, Почеттино, Де Дзерби, да тот же Хави кажется куда более интересным вариантом, чем Фонсека)
0
0
0
Ответ vkozickij23
поздравляю интер с халявнейшим чемпионством в сезоне 24/25
Ну я бы поспорил в следующем сезоне юве будет сильным с Моттой, и Наполи с Конте и без ЕК
0
0
0
Ответ Bakhtiyor Usmanov
Какой тренер сильнее фонсеки на рынке ?
Даже Лопетеги предпочтительнее смотрелся
0
0
0
Ответ Bakhtiyor Usmanov
Какой тренер сильнее фонсеки на рынке ?
Конте, Мотта(правда, похоже, уже с Юве договорился), Сарри, Итальяно, Аллегри - это только в Италии.
0
0
0
Ответ whereissuso
Чем сильнее? Претензии не к самой замене, а к тому, что есть тренеры намного лучше Фонсеки
Какой тренер сильнее фонсеки на рынке ?
0
0
0
Ответ U
Сравнили. Конте с тяжелым вздорным характером, но яркий тренер. Фонсека же...промолчу.
А в Наполи наоборот - вздорный президент :)
0
0
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нашли тренера похуже и подешевле, а теперь и места будут занимать пониже 4-ки. очень жаль.
0
0
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Понятно, что с Пиоли пора было расставаться. Но не Фонсека же. Чем он лучше?
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Не уверен в этом. Лопотеги думаю сам не захотел, выбор Лопотеги очевиден был.
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А Алегри пора отдохнуть чуток.
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