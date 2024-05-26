Фонсека возглавит «Милан». Тренер будет получать 3 млн евро в год (La Gazzetta dello Sport)

Паулу Фонсека станет главным тренером «Милана».

Об этом сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Официальное объявление ожидается после матча «Милана» с «Ромой» в Австралии, который состоится 31 мая.

Ожидается, что тренер «Лилля» подпишет либо 3-летний контракт, либо контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3 млн евро за сезон.