Фонсека возглавит «Милан». Тренер будет получать 3 млн евро в год (La Gazzetta dello Sport)
Паулу Фонсека станет главным тренером «Милана».
Об этом сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Официальное объявление ожидается после матча «Милана» с «Ромой» в Австралии, который состоится 31 мая.
Ожидается, что тренер «Лилля» подпишет либо 3-летний контракт, либо контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3 млн евро за сезон.
Думаю после такого назначения пол команды летом уйдёт
Сил вам братья, всем фанатам Милана
Да, безусловно, раньше времени не стоит делать выводы, но все же...