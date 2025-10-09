  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о возможной отставке Станковича: «Не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Если это иностранец без опыта работы в России – странное решение»
24

Черданцев о возможной отставке Станковича: «Не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Если это иностранец без опыта работы в России – странное решение»

Георгий Черданцев оценил возможность отставки Деяна Станковича.

Красно-белые набрали 18 очков в 11 матчах сезона Мир РПЛ и занимают 6-е место в таблице.

– Опять пошли слухи о возможном уходе Деяна Станковича. Нужно ли «Спартаку» менять тренера?

– Этот вопрос надоел. Сейчас в клуб пришел новый руководитель – это главное. Ему надо сначала вникнуть в работу.

Сейчас точно не до главного тренера, надо разобраться с позициями людей в клубе, штатным расписанием, а уже потом переходить к спортивному блоку.

Впопыхах новый руководитель такие решения принимать не будет. Если убирать тренера, то всегда встает вопрос, на кого его менять.

В нормальном клубе есть спортивный директор, который отвечает за спортивную составляющую. И если есть проблемы с тренером, то они решаются не в одночасье.

Идет постоянная работа, у спортивного директора должны быть контакты со всеми потенциальными кандидатами на случай, если произойдет отставка.

Ведется работа, есть определенные договоренности, контакты, что на случай, если будет вакансия, ты первый или второй номер в списке. Мы этого всего не знаем.

На данный момент я не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Тем более, если это будет иностранец без опыта работы в России, то будет вообще странное решение.

Команда в принципе играет. Правда не так стабильно. Сиюминутных решений от нового руководителя не жду, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Как вам дерби?19991 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoГеоргий Черданцев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
79 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
229 минут назад
Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
2544 минуты назад
Что вас бесит в футболе? Расскажите в опросе
53 минуты назад
Лапорта о «Барсе»: «Неудачные два матча, но у нас много травмированных – продолжаем верить в Флика. Мы выиграли три титула в прошлом сезоне – никто не хочет расслабляться»
13сегодня, 07:45
Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»
26сегодня, 06:40
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства – на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание – в топ-6 (Mediascope)
78сегодня, 06:15
Роналду стал миллиардером, пятое поражение СКА подряд, Медведев вышел в 1/4 финала в Шанхае, хет-трик Дорофеева в НХЛ, маскот Олимпиады-2026 и другие новости
11сегодня, 06:10
Ворвались в гонку за звание лучшего работодателя – сделайте выбор и вы, будем рады поддержке!
сегодня, 06:00Опрос
«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте – вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта желает объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем
34сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
10 минут назад
«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
119 минут назад
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
320 минут назад
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
31 минуту назад
Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
141 минуту назад
Тедеско останется тренером «Фенербахче» до зимы. Руководство посчитало, что отставка принесет больше вреда, чем пользы (Fotomac)
7сегодня, 06:50
Гендиректор «Атлетико»: «В Европе проект Суперлиги считается неактуальным. Об этом говорят только в Испании – это связано с ролью «Реала» и его президента»
1сегодня, 03:40
Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»
10сегодня, 03:30
Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»
1сегодня, 01:35
«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
27сегодня, 00:35