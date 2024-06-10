Булыкин о России: «На Евро хорошо бы себя проявили. Если бы была не группа смерти, легко бы вышли, а дальше – смотря на кого попасть»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Советский спорт Футбол

Дмитрий Булыкин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

«Я думаю, что сборная России проявила бы себя хорошо на предстоящем чемпионате Европы.

Как всегда, задача-минимум была бы выйти из группы. Если бы была не группа смерти, то сборная России легко бы из нее вышла, а дальше – смотря на кого попали бы.

Конечно, жалко пропускать такие футбольные форумы, но ничего не сделать», – сказал бывший игрок сборной России Булыкин.

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20 комментариев
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Когда на деле не проверить, то можно заявлять, что мы бы и евро легко забрали.
+23
-3
+20
Да я б стал неплохой балериной , если б не весил 105 кг
+16
-2
+14
Зачем эти опросы как бы Россия выступила на Евро? Они же абсолютно бессмысленны
+7
-2
+5
я вот особо не слежу за российским футболом, но разве дела сильно лучше стали за три года?
или на прошлом Евро группа смерти была?
+6
-1
+5
Отчего такие мысли?

В чемпионате никакой борьбы, катают договорняки

Кого там эти карпинские страдальцы победили бы? Та же Сербия в официальном матче опять пятерку моте засунула бы
+8
-5
+3
Сборную Талибана обыграть для начала нужно
+5
-2
+3
Забудь про если бы,да кабы.Про Евро забудь и про ЧМ
+5
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+2
Влажные «если да кабы» продолжаются… по окончанию турнира начнётся новая стадия, как бы мы дошли до полу финала, а то и до финала
+1
0
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Если та рф, которая сейчас (без серьезных испытаний, только товарки с не самыми мотивированными соперниками), то о каких выходах из группы можно вообще говорить?

Или быть может рф в 2020 году себя на Евро проявила? 4 место в группе. Когда не было бана еще и было много международных игр(особенно у клубов), или может в 16 году? То же 4 место в группе. Или 2012 год? 3 место в группе.

О чем вообще можно рассуждать?)
Да, сейчас бан, но кажется самое слабое поколение сейчас. Мыслите хотя бы объективно, хоть это и сложно…
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К чему все это словоблудие?
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Ответ Ростовский
Ну ты насмешил, в "чемпионате никакой борьбы", когда гол на последних минутах решает итог сезона))
Да какой гол?

Трехочковый от песьякова

Но ты же футбола даже не видел, ребенок
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не парт нам мозг
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"Как всегда, задача-минимум была бы выйти из группы".
Вот это точно. Но выход примерно раз в 10 лет (ой, сильно загрубил - раз в 10-20 точнее) , так что просто задача, а не минимум.
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Да конечно, кто спорит... варежки только сними
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Всю жизнь был идиотом, им и помрёт, убогий.
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Ответ answer89
Когда на деле не проверить, то можно заявлять, что мы бы и евро легко забрали.
Да мы бы и евро легко взяли
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