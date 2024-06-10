Булыкин о России: «На Евро хорошо бы себя проявили. Если бы была не группа смерти, легко бы вышли, а дальше – смотря на кого попасть»

Дмитрий Булыкин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

«Я думаю, что сборная России проявила бы себя хорошо на предстоящем чемпионате Европы.

Как всегда, задача-минимум была бы выйти из группы. Если бы была не группа смерти, то сборная России легко бы из нее вышла, а дальше – смотря на кого попали бы.

Конечно, жалко пропускать такие футбольные форумы, но ничего не сделать», – сказал бывший игрок сборной России Булыкин.