Булыкин о России: «На Евро хорошо бы себя проявили. Если бы была не группа смерти, легко бы вышли, а дальше – смотря на кого попасть»
Дмитрий Булыкин предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.
«Я думаю, что сборная России проявила бы себя хорошо на предстоящем чемпионате Европы.
Как всегда, задача-минимум была бы выйти из группы. Если бы была не группа смерти, то сборная России легко бы из нее вышла, а дальше – смотря на кого попали бы.
Конечно, жалко пропускать такие футбольные форумы, но ничего не сделать», – сказал бывший игрок сборной России Булыкин.
или на прошлом Евро группа смерти была?
В чемпионате никакой борьбы, катают договорняки
Кого там эти карпинские страдальцы победили бы? Та же Сербия в официальном матче опять пятерку моте засунула бы
Или быть может рф в 2020 году себя на Евро проявила? 4 место в группе. Когда не было бана еще и было много международных игр(особенно у клубов), или может в 16 году? То же 4 место в группе. Или 2012 год? 3 место в группе.
О чем вообще можно рассуждать?)
Да, сейчас бан, но кажется самое слабое поколение сейчас. Мыслите хотя бы объективно, хоть это и сложно…
Трехочковый от песьякова
Но ты же футбола даже не видел, ребенок
Вот это точно. Но выход примерно раз в 10 лет (ой, сильно загрубил - раз в 10-20 точнее) , так что просто задача, а не минимум.