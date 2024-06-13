«Динамо» Брянск назначило Синеокова главным тренером после отставки Фомичева

Константин Синеоков возглавил брянское «Динамо».

Синеоков сменил в «Динамо» Александра Фомичева, с которым клуб расторг контракт с конце мая.

Ранее 46-летний специалист, в частности, работал помощником тренера в «Краснодаре», «Факеле» и «Алании».



«Константин Николаевич родился 30 мая 1978 года в селе Гофицкое, Ставропольского края. Ранее долгое время трудился с профессиональными командами в системе «Краснодара», а также в «Акроне», «Роторе» и воронежском «Факеле», с которым работал в российской Премьер-лиге. В бытность игроком выступал, в том числе, за «Нижний Новгород», ставропольское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», волгоградский «Ротор», нальчикский «Спартак» и грозненский «Терек».



Приветствуем в нашей команде и желаем успехов!» – говорится в заявлении брянского клуба, выступающего в LEON Второй лиге А.