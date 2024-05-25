«Динамо» Брянск расторгло контракт с тренером Фомичевым. Клуб идет предпоследним в «Серебре»

Теги Динамо Брянск отставки Александр Фомичев Вторая лига А Футбол

Александр Фомичев покинул пост главного тренера брянского «Динамо».

«Сегодня по обоюдному согласию сторон было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером ФК «Динамо» Брянск Александром Фомичевым. Исполняющим обязанности наставника команды до окончания текущего сезона будет старший тренер Ярослав Мочалов.

После завершения игровой карьеры Александр Иванович восемь лет занимал тренерские должности в нашем клубе, а с начала сезона-2021/22 был главным тренером нашей команды. Вместе с «Динамо» Брянск он становился победителем, серебряным и бронзовым призером Второй лиги.

Благодарим Александра Ивановича за труд, который позволил «Динамо» Брянск остаться ярким флагманом спорта в Брянской области! Иногда приходится сделать шаг назад, но мы уверены, что тренерский талант, уверенность в своих силах и преданность футболу позволят Александру Ивановичу сделать немало шагов вперед и еще неоднократно заявить о себе на футбольных просторах нашей страны!» – говорится в сообщении клуба.

«Динамо» идет на 9-м, предпоследнем месте в группе «Серебро» LEON Второй лиги А с 12 очками после 14 матчей весенней части сезона.

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1 комментарий
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Сашу Фомичева помню как игрока. Был легендой Брянска

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