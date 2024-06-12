Лапорта об уходе Хави: «Он возглавил «Барсу» в трудное время, выиграл Ла Лигу и Суперкубок. Но клубу нужен новый импульс»

Жоан Лапорта высказался об увольнении Хави из «Барселоны».

« возглавил команду в очень трудное время, выиграл исторический титул и , оставил после себя молодых игроков, которые в будущем выиграют множество трофеев.

Тем не менее мы приняли такое решение, потому что нам был необходим новый импульс, и мы сделали ставку на ценного и ответственного специалиста», – сказал президент «Барселоны» в интервью клубным медиа.

После ухода Хави «блауграну» возглавил Ханси Флик.