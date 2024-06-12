Лапорта об уходе Хави: «Он возглавил «Барсу» в трудное время, выиграл Ла Лигу и Суперкубок. Но клубу нужен новый импульс»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта высказался об увольнении Хави из «Барселоны».

«Хави возглавил команду в очень трудное время, выиграл исторический титул Ла Лиги и Суперкубок Испании, оставил после себя молодых игроков, которые в будущем выиграют множество трофеев.

Тем не менее мы приняли такое решение, потому что нам был необходим новый импульс, и мы сделали ставку на ценного и ответственного специалиста», – сказал президент «Барселоны» в интервью клубным медиа.

После ухода Хави «блауграну» возглавил Ханси Флик.

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20 комментариев
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Согласен, что был нужен импульс.
Но в виде замены не тренера, а президента.
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Хави взял и преподал урок в первом полном сезоне Анчилотти,просто красавец.
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Импульс — это произведение массы тела на его скорость.
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Уговорил остаться и сразу же уволил. Отличный импульс.
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… «Тем не менее мы приняли такое решение, потому что нам был необходим новый импульс, и мы сделали ставку на ценного и ответственного специалиста»

То есть Хави не был ценным? Если перевод не корявый, то обидно должно быть Хави за такие слова от Рычагнутого
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Ну все верно.
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Ответ Dexter Morgan
А кто вам мешает создать клубное СМИ? Реал мешает?
Здесь фокус на том, что в лицо «не обсуждаем», но за спиной/по Реал ТВ рвут судей в клочья
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Ответ Tristan...
Написал же - Реал ТВ. Канал, принадлежащий Реалу. Базируется в офисе Реала на Валдебебасе. О какой дипломатии речь, когда там тотально душили арбитров практически перед каждым туром?
Повторяю. Что мешает создать Барселоне клубное ТВ и обсуждать вещи все эти у себя? Боятся быть вторыми? Нет средств? Так не Реал в этом виноват. Во всём мире система так устроена. СМИ для того и созданы, чтобы транслировать в массы мнение и позицию. Блин, больше скажу, в русскоязычном сегменте интернета лучший канал про футбольный клуб именно у фаната Реала. ZZone. Почему так? Возможно, что люди что-то знают и не умеют.
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Ответ Dexter Morgan
Кто именно за спиной рвёт в клочья? Дипломатия вообще-то существует. Это Лапорта Хави отговорил уходить, а потом воткнул нож в спину. Перес, Анчелотти вообще с падалью вроде Лапорты в диалог не вступали. Президент клуба должен вести себя цивилизованно. А не, как жёлтая пресса. Именно поэтому никогда от великих людей ты не услышишь уличную и базарную речь. Именно поэтому официальные СМИ делают свою работу. Они говорят то, что думают, но в правильной форме. Поэтому Реал на вершине, а Барселона на дне. Из-за безграмотности руководства Барселоны.
Написал же - Реал ТВ. Канал, принадлежащий Реалу. Базируется в офисе Реала на Валдебебасе. О какой дипломатии речь, когда там тотально душили арбитров практически перед каждым туром?
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Ответ samatzakirzyanov
Ты же сам сказал, что Реал не лицемерный клуб. Так где логика. Говорят о благородстве и о том, что не обсуждают судейские решения, а потом поливают грязью всех судей Ла Лиги.
Назови хотя бы одного представителя Реала, который бы обсуждал Барселону или вёл бы перепалки с Лапортой?
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Ответ Tristan...
Здесь фокус на том, что в лицо «не обсуждаем», но за спиной/по Реал ТВ рвут судей в клочья
Кто именно за спиной рвёт в клочья? Дипломатия вообще-то существует. Это Лапорта Хави отговорил уходить, а потом воткнул нож в спину. Перес, Анчелотти вообще с падалью вроде Лапорты в диалог не вступали. Президент клуба должен вести себя цивилизованно. А не, как жёлтая пресса. Именно поэтому никогда от великих людей ты не услышишь уличную и базарную речь. Именно поэтому официальные СМИ делают свою работу. Они говорят то, что думают, но в правильной форме. Поэтому Реал на вершине, а Барселона на дне. Из-за безграмотности руководства Барселоны.
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Ответ Dexter Morgan
А кто вам мешает создать клубное СМИ? Реал мешает?
Ты же сам сказал, что Реал не лицемерный клуб. Так где логика. Говорят о благородстве и о том, что не обсуждают судейские решения, а потом поливают грязью всех судей Ла Лиги.
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Ответ Tristan...
🤨🤨 Не в Реале ли «не обсуждают судейство» и каждую неделю ноют по клубному ТВ?
А кто вам мешает создать клубное СМИ? Реал мешает?
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Ответ Zagashtok
Футбол, как и жизнь, такая вещь, что никогда не знаешь что и как будет
Это правда.
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Ответ Dexter Morgan
Ои создателей: "Мы вам перезвоним". Самое мерзкое, что может быть в современном мире, это лицемерные высказывания. Когда никто в лицо даже ничего открыто сказать не может. Оптимизаторы. Хорошо, что в Реале никогда такого не было и не будет.
🤨🤨
Не в Реале ли «не обсуждают судейство» и каждую неделю ноют по клубному ТВ?
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Ответ Dexter Morgan
Ои создателей: "Мы вам перезвоним". Самое мерзкое, что может быть в современном мире, это лицемерные высказывания. Когда никто в лицо даже ничего открыто сказать не может. Оптимизаторы. Хорошо, что в Реале никогда такого не было и не будет.
Футбол, как и жизнь, такая вещь, что никогда не знаешь что и как будет
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мне кажется импичмент президента даст клубу ещё больший импульс))
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Герой тёмных времен.
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Через сезон поговорим о новых импульсах… пока болтай….
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