Лапорта о финансах «Барсы»: «Мы спасли клуб от краха и уже в конце пути через пустыню. Спада нет, мы в фазе восстановления»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

Жоан Лапорта оценил финансовое положение «Барселоны».

«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.

Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.

У «Барсы» нет спада, мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», – сказал президент «Барселоны» в интервью клубным медиа.

Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»

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26 комментариев
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Там, наверное, если хоть кто то заикнется про спад, упадок, сразу бьют палкой по голове, иначе я это не могу объяснить.
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Звучит как очередная популистская чушь для инвесторов и болельщиков-сектантов.
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Его бы к нам на 1 канал, цены бы не было!)
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Воду то дали на базе?
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Моисей водил евреев по пустыне 40 лет,
Лапорта хочет в 3 года уложиться.
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Все будет хорошо у Барселоны
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У них с роналду походу один спичрайтер, который паблики с пацанскими цитатами читает и сборники афоризмов
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Наша песня хороша — начинай сначала!
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Каталонец - это национальность или диагноз?
то же украинство, вид сбоку
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Молодцы!
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Ответ Bogdan
Там, наверное, если хоть кто то заикнется про спад, упадок, сразу бьют палкой по голове, иначе я это не могу объяснить.
На рычаг садят
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Ответ kaka10
Лапорта специально пригласил Хави, чтобы успешно пройти через пустыню
Хави успешно был уволен)
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Ответ Bogdan
Там, наверное, если хоть кто то заикнется про спад, упадок, сразу бьют палкой по голове, иначе я это не могу объяснить.
Сразу приходят с ТЦК)
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Ответ LinkLin
Бла бла бла, какая скука...
Жоан Блаблапорта 😁
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Ответ Kot Obormot
Я это не понимаю.. Почему он так?
Чтоб ты понимал… до этого он заявил, что у Барсы 48 кубков ЛЧ 😆

ДНК БЧК..))
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Ответ Carasa
У них с роналду походу один спичрайтер, который паблики с пацанскими цитатами читает и сборники афоризмов
Джейсон Стетхэм)
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Вот только он умолчал, что за пустыней- бассейн с лавой, где придётся на рычагах с кочки на кочку прыгать.
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Каталонец - это национальность или диагноз?
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Лапорта устроил барсе полный пиструхен шварцен, не понимаю как его люди могут поддерживать
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Я это не понимаю.. Почему он так?
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Этот клоун со своими рычагами продал все что можно и нельзя, Барселона скоро вообще без трусов играть будет.
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В психиатрии есть такое заболевание - шизофрения
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Типа готовит ещё один рычаг?
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Лапорта специально пригласил Хави, чтобы успешно пройти через пустыню
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Бла бла бла, какая скука...
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