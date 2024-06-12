Лапорта о финансах «Барсы»: «Мы спасли клуб от краха и уже в конце пути через пустыню. Спада нет, мы в фазе восстановления»
Жоан Лапорта оценил финансовое положение «Барселоны».
«Мы приводим клуб в порядок в кратчайшие сроки, не подвергая риску модель владения. Пока я президент, «Барса» всегда будет принадлежать сосьос.
Мы не импровизировали. Мы спасли клуб от краха, прошли через пустыню и уже в конце этого пути. На самом деле нам было очень трудно. Благодаря огромным усилиям и смелым решениям я с гордостью могу сказать, спустя три года у клуба наконец будет положительный баланс. Мы начали замечать ростки.
У «Барсы» нет спада, мы находимся в фазе восстановления и уже видим плоды. На данный момент дела у клуба идут хорошо», – сказал президент «Барселоны» в интервью клубным медиа.
Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»
Лапорта хочет в 3 года уложиться.
ДНК БЧК..))