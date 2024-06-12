Мбаппе хочет выиграть «Золотой мяч»: «Буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели»
Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть «Золотой мяч».
«Это всегда было моим желанием. Еще в детстве я хотел когда-нибудь стать лучшим игроком.
Я буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться, не теряя при этом удовольствия», – сказал нападающий «Реала» в интервью Bild.