Мбаппе хочет выиграть «Золотой мяч»: «Буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть «Золотой мяч».

«Это всегда было моим желанием. Еще в детстве я хотел когда-нибудь стать лучшим игроком.

Я буду продолжать выкладываться на полную и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться, не теряя при этом удовольствия», – сказал нападающий «Реала» в интервью Bild. 

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10 комментариев
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Ну, очевидно, уж, что парочку зацепит.
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Его отношение к ЗМ было видно,когда он продлил контракт с ПСЖ на 3 года)) Ему уже не достичь уровня Рона/Месси,слишком долго оставался в ПСЖ.
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Да ладно, а я думал он не хочет выиграть золотой мяч. Открыл Америку
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Ответ Bunyod Turgunov
Какие ощущение бывает когда общаешься самим собой?)))
Я человеку ответил. Ты нормальный? А если думаешь, что я общаюсь с самим собой, то обратись к администрации сайта. Пусть пробьют на мультиаккаунт. Роман и я вообще разные люди.
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Ответ Gravdaar Iyaad
Максимум золотой елдак получит любитель трансгендеров
фактчекинг на уровне, поверил желтушному фейку
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