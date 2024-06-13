«Милан» вряд ли купит Кэша у «Астон Виллы» за 35+ млн евро. Для «россонери» сумма слишком велика

Теги Милан Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Диего Карлос Мэтти Кэш Дуглас Луис Джон Дуран Футбол

«Астон Вилла» требует у «Милана» 35,6 млн евро за Мэтти Кэша.

Для «россонери» такая сумма неподъемна, поэтому переезд 26-летнего правого защитника на «Сан-Сиро» маловероятен.

Бирмингемцы не хотят расставаться с Кэшем, но, вероятно, будут вынуждены продать его, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. В похожей ситуации находятся и другие игроки «Виллы» – Джон Дуран, Дуглас Луис и Диего Карлос.

Сам Кэш из-за травмы не попал в заявку сборной Польши на Евро-2024.

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2 комментария
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«Милан» вряд ли купит Кэша у «Астон Виллы» за 35+ млн евро. У «Россонери» нет кэша

Кто-то должен был так пошутить)
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Ответ Roman
«Милан» вряд ли купит Кэша у «Астон Виллы» за 35+ млн евро. У «Россонери» нет кэша Кто-то должен был так пошутить)
Кэш есть, но Кэш того не стоит
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