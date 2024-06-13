«Милан» вряд ли купит Кэша у «Астон Виллы» за 35+ млн евро. Для «россонери» сумма слишком велика

«Астон Вилла» требует у «Милана» 35,6 млн евро за Мэтти Кэша.

Для «россонери» такая сумма неподъемна, поэтому переезд 26-летнего правого защитника на «Сан-Сиро» маловероятен.

Бирмингемцы не хотят расставаться с , но, вероятно, будут вынуждены продать его, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. В похожей ситуации находятся и другие игроки « » – Джон Дуран, Дуглас Луис и Диего Карлос.

Сам Кэш из-за травмы не попал в заявку сборной Польши на Евро-2024.