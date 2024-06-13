Гендиректор «Пари НН» о бюджете клуба: «Примерно 40% закрываем сами, но пока еще нуждаемся в поддержке региона»
Гендиректор «Пари НН» рассказал о зависимости клуба от поддержки властей.
В минувшем сезоне нижегородцы заняли в Мир РПЛ 13-е место. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге «Пари НН» превзошел тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).
— В какой степени сейчас «Пари НН» достиг самоокупаемости?
— Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей.
С учетом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40% клубного бюджета закрываем сами.
— Понятно, что после победы над «Арсеналом» вопрос неактуален, но вы просчитывали варианты, какая судьба ждала бы «Пари НН» в случае вылета из РПЛ? Могло быть так, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял бы решение если не прекратить финансирование клуба, то значительно его сократить, что затруднило бы потенциальное возвращение из Первой лиги?
— Глеб Сергеевич очень любит Нижегородскую область. И очень любит футбол. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но эти две фразы — «любит Нижегородскую область» и «любит футбол» — говорят о многом.
Поверьте, футбол не оказался бы брошенным. Более того, появляются новые команды. Посмотрите, как начал развиваться дзержинский «Химик». Появляются команды в районах — их поддерживают в том числе муниципальные власти. Устраиваются совместные проекты на региональном уровне. ФОКи (Физкультурно-оздоровительные комплексы — прим. ред.) открываются, а в их периметре строятся футбольные поля. Поэтому мы бы не остались брошенными, я уверен в этом, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.