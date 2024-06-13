Гендиректор «Пари НН» о бюджете клуба: «Примерно 40% закрываем сами, но пока еще нуждаемся в поддержке региона» 

Гендиректор «Пари НН» рассказал о зависимости клуба от поддержки властей.

В минувшем сезоне нижегородцы заняли в Мир РПЛ 13-е место. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге « » превзошел тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

— В какой степени сейчас «Пари НН» достиг самоокупаемости?

— Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей.

С учетом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40% клубного бюджета закрываем сами.

— Понятно, что после победы над «Арсеналом» вопрос неактуален, но вы просчитывали варианты, какая судьба ждала бы «Пари НН» в случае вылета из ? Могло быть так, что губернатор Нижегородской области принял бы решение если не прекратить финансирование клуба, то значительно его сократить, что затруднило бы потенциальное возвращение из Первой лиги?

— Глеб Сергеевич очень любит Нижегородскую область. И очень любит футбол. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но эти две фразы — «любит Нижегородскую область» и «любит футбол» — говорят о многом.

Поверьте, футбол не оказался бы брошенным. Более того, появляются новые команды. Посмотрите, как начал развиваться дзержинский «Химик». Появляются команды в районах — их поддерживают в том числе муниципальные власти. Устраиваются совместные проекты на региональном уровне. ФОКи (Физкультурно-оздоровительные комплексы — прим. ред.) открываются, а в их периметре строятся футбольные поля. Поэтому мы бы не остались брошенными, я уверен в этом, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.