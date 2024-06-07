Губернатор Нижегородской области об увольнении Юрана из «Пари НН»: «Решение было обоснованным – 6 поражений подряд. Футбольная логика требует перемен после такого»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Политика Пари НН Спорт-Экспресс Глеб Никитин Футбол

Глеб Никитин высказался об увольнении Сергея Юрана из «Пари НН».

– В чем была причина увольнения Юрана?

 – Шесть поражений подряд. Есть футбольные правила и футбольная логика, что должны быть перемены после таких результатов.

Причем поражения были не простые, а с довольно крупным счетом. То решение, которое принял совет директоров, было обоснованным и имело право на существование, – сказал губернатор Нижегородской области в кулуарах ПМЭФ-2024.

Юран покинул «Пари НН» в апреле 2024 года, его сменил сербский тренер Саша Илич. По итогам прошедшего сезона нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице, оставшись в Мир РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Перемен требуют наши сердца?
+1
-1
0
Иванов: А чё в смысле?
0
0
0
Надо напомнить, что в позапрошлом сезоне Юран спас НН от вылета. В этом году, в стыках думаю Юран не хуже бы достиг результата.
0
0
0
Юран странноватый. Какому руководителю понравится что главный тренер во время игры не руководит командой со скамейки а сидит на трибуне. Ведь его постоянно дисквалифицировали. Дзюба про него сказал бы тренеришка.
0
0
0
Каждый сезон вРПЛ на грани вылета.Выводы сделайте правильные.
0
0
0
Вот бы не только на футбол распространялись правила, логика.....а лучше Конституция, законы... Умник...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий