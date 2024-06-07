Губернатор Нижегородской области об увольнении Юрана из «Пари НН»: «Решение было обоснованным – 6 поражений подряд. Футбольная логика требует перемен после такого»

Глеб Никитин высказался об увольнении Сергея Юрана из «Пари НН».

– В чем была причина увольнения Юрана?

– Шесть поражений подряд. Есть футбольные правила и футбольная логика, что должны быть перемены после таких результатов.

Причем поражения были не простые, а с довольно крупным счетом. То решение, которое принял совет директоров, было обоснованным и имело право на существование, – сказал губернатор Нижегородской области в кулуарах ПМЭФ-2024.

Юран покинул «Пари НН» в апреле 2024 года, его сменил сербский тренер Саша Илич. По итогам прошедшего сезона нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице, оставшись в Мир РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» по сумме двух стыковых матчей (1:2, 2:0).