Губернатор Нижегородской области хочет видеть Дзюбу в «Пари НН». Переговоров с форвардом еще нет («Мутко против»)

Губернатор Нижегородской области хочет видеть Артема Дзюбу в «Пари НН».

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». При этом отмечается, что, «по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в команду в прошлом году».

Ранее стало известно, что нижегородский клуб проявляет интерес к 35-летнему нападающему, эту информацию подтвердил генеральный директор « » Давид Мелик-Гусейнов.

Стороны еще не ведут официальных переговоров, несмотря на одобрение со стороны губернатора . Решение о возможном трансфере футболиста будет принято после заседания совета директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться бюджет клуба.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Артем Дзюба провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.