Губернатор Нижегородской области хочет видеть Дзюбу в «Пари НН». Переговоров с форвардом еще нет («Мутко против»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Глеб Никитин Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Губернатор Нижегородской области хочет видеть Артема Дзюбу в «Пари НН».

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». При этом отмечается, что, «по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в команду в прошлом году».

Ранее стало известно, что нижегородский клуб проявляет интерес к 35-летнему нападающему, эту информацию подтвердил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Стороны еще не ведут официальных переговоров, несмотря на одобрение со стороны губернатора Глеба Никитина. Решение о возможном трансфере футболиста будет принято после заседания совета директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться бюджет клуба. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Артем Дзюба провел 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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11 комментариев
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пока спортивными вопросами будет заниматься губер, НН так и будет еле-еле через стыки бороться за РПЛ. Дзюба по своему уровню может и помог бы такому клубу, но, учитывая его токсичность и наверняка неслабые запросы по зп, лучше на эти деньги усилиться более молодыми футболистами
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Ответ korysh
пока спортивными вопросами будет заниматься губер, НН так и будет еле-еле через стыки бороться за РПЛ. Дзюба по своему уровню может и помог бы такому клубу, но, учитывая его токсичность и наверняка неслабые запросы по зп, лучше на эти деньги усилиться более молодыми футболистами
Урал вон доусилялся. Раньше в разные годы помогали Погребняк, Павлюченко, Смолов. Бикфалви был жив здоров. А с игроками уровня 2 лиги и парой хороших легов далеко не уйдешь
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На полгодика, поддержать форму и в Китай, заканчивать
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Ну Никитин ещё тот футбольный специалист. Не понравилось, что чудом зацепились за соломинку в этом сезоне, решили в следующем с треском и свистом улететь. Какой-то глупый пиар ход.
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Обсуждать что? Переговоры не ведутся...
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Пари НН играет на контратаках, поэтому вообще не подходит им. Больше подойдет Крыльям или же Оренбургу .
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Ок, ждём Пари НН в фнл по итогам сезона.
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Ого какие привелегии лично губернатор хочет видеть 🫤🫤🫤
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Ответ lovkac
На полгодика, поддержать форму и в Китай, заканчивать
Да мог бы и уже, стенд-ап форму поддержал с Леней
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Ответ lovkac
На полгодика, поддержать форму и в Китай, заканчивать
А в Китае он Дзюба нужен? 🫤🫤🫤
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Ответ IgroMan18
Урал вон доусилялся. Раньше в разные годы помогали Погребняк, Павлюченко, Смолов. Бикфалви был жив здоров. А с игроками уровня 2 лиги и парой хороших легов далеко не уйдешь
Смолов по молодости усилял) нынешний не сможет даже Родину усилить(у него очередная ТП в жёнах, нельзя далеко от мск уезжать). У прочих Дзюб примерно те же запросы, короче, нахрен надо, если команда действительно чего-то хочет
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