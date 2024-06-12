Директор Федерации футбола Португалии Коусейру: «Роналду по-прежнему ориентир и ключевой игрок. Дубль тому подтверждение»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Жозе Коусейру высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Федерация футбола Португалии Футбол

В Федерации футбола Португалии высоко отозвались о Криштиану Роналду.

Ранее 39-летний португалец сделал дубль в ворота сборной Ирландии (3:0).

«Очевидно, что Криштиану по-прежнему является отличным ориентиром, он ключевой игрок. Криштиану доказал это вчера [в матче с Ирландией], забив два гола.

Трудно найти другого такого игрока, эта одержимость доставляет нам радость», – сказал технический директор Федерации футбола Португалии Жозе Коусейру.

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22 комментария
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Надо же, бывший тренер Локомотива возглавляет федерацию футбола Португалии!
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Ответ Этот Райола хочет денег
Португальцы остаются заложниками амбиций и хотелок своей некондиционной звезды. Партнеры, тренер, федерация вынуждены наступить на те же грабли, что были на ЧМ 2022. Впереди очередное бесславное выступление, а то и вовсе провал золотого поколения
Ну как всегда, виноват во всем Роналду
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Ответ Zidane 21
Надо же, бывший тренер Локомотива возглавляет федерацию футбола Португалии!
Набрался опыта в играх против Зенита
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Все кто говорят, а зачем Роналду сборной Португалии? А кто в нападении будет играть? Рамуш? Он вообще сезон плохой провел
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Если Рону подарят пакет из 5 пенальти в 7 матчах как месси на ЧМ, Рон выиграет чемп на изи.
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Ответ Денис Ширинов
Директор Аргентины: Месси по-прежнему делает левые пенки, дубль тому подтверждение
Директор палаты: Денис Ширинов по-прежнему пишет левые коменты, два последних тому подтверждение
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Директор Аргентины: Месси по-прежнему делает левые пенки, дубль тому подтверждение
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Не уверен, что Роналду сможет демонстрировать такую же результативность на Евро как в отборе - соперники серьёзнее рангом, против которых Дзюбинить уже не получится. Может, Криш пару шальных голов и забьёт, но в основном растворится на поле.
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По дубль евро ценить не стоит. на евро посмортим на зеркало 7
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С таким ориентиром и ключевым игроком опять 10 против 11 играть с первых минут.
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Ответ Омичёв
Ну как всегда, виноват во всем Роналду
Удобная позиция, правда? Портиши выиграли ЧЕ 2016, Рон великий, принес титул команде, бла-бла. Бесславно вылетели на ЧМ 2022- Рон был полностью невиновник!) Лидер несет ответственность и за победы и за поражения. Иначе он не лидер
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Ответ Дима
В успех португальцев не верю. Кто-то, но точно не Роналду виноват в вылете от Марокко.
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Ответ Дима
Т.е. успех Португалии зависел от 38 летнего игрока без клуба? Т.е. в команде вообще все плохо с лидеракими и ментальными качествами других игроков?
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Ответ Гномович!
Если Рону подарят пакет из 5 пенальти в 7 матчах как месси на ЧМ, Рон выиграет чемп на изи.
факт!
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