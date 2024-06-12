Директор Федерации футбола Португалии Коусейру: «Роналду по-прежнему ориентир и ключевой игрок. Дубль тому подтверждение»

В Федерации футбола Португалии высоко отозвались о Криштиану Роналду.

Ранее 39-летний португалец сделал дубль в ворота сборной Ирландии (3:0).

«Очевидно, что Криштиану по-прежнему является отличным ориентиром, он ключевой игрок. Криштиану доказал это вчера [в матче с Ирландией], забив два гола.

Трудно найти другого такого игрока, эта одержимость доставляет нам радость», – сказал технический директор Федерации футбола Португалии Жозе Коусейру.