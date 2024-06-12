«Барса» сменит тренеров по физподготовке. Флик пригласит Тапаловича, Зорга и Вестерманна (ESPN)

Теги Барселона Хави Хайко Вестерманн Ла Лига Ханс-Дитер Флик Маркус Зорг Тони Тапалович Футбол

«Барселона» сменит тренерский штаб по физподготовке после ухода Хави.

Как сообщает ESPN, после назначения Ханса-Дитера Флика тренерский штаб «Барселоны» покинули несколько тренеров по физподготовке, среди которых Иван Торрес, Жауме Мунилл и Карлес Ногейра.

Сообщается, что «Барселона» ведет переговоры с Хулио Тусом, ранее входившим в тренерский штаб Антонио Конте, и Пепе Конде из «Севильи». Также каталонцы могут пригласить Рафу Мальдонадо из «Реал Сосьедад». Кроме того, Флик пригласит в свой тренерский штаб Маркуса Зорга, Тони Тапаловича и Хайко Вестерманна.

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что одной из задач Флика является улучшение физической подготовки игроков: «Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках». Также появлялась информация, что игроки были недовольны физподготовкой при Хави и просили увеличить нагрузки.

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15 комментариев
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Честно давно назрело
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Долго ждали таких изменений. Посмотрим, что из этого выйдет
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Давно пора
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Тапалович - топ. Кажется, тот самый тренер, из-за увольнения которого Нойер поругался с руководством "Баварии".
+5
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Флик наведёт порядок. Великий тренер.
+6
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+3
Ответ Мирзоанис Якубов
Тапалович - топ. Кажется, тот самый тренер, из-за увольнения которого Нойер поругался с руководством "Баварии".
Как сказал Кирилл Хаит: «Теперь тер Стегена будет тренировать Тапалович. Друг Нойера. Когда Тапаловича уволили из «Баварии», Нойер сказал, что у него «вырвали сердце». А уволили его за нарушение корпоративной этики (Тапалович делился с Нойером внутренней кухней тренерского штаба).
Кажется, лучшим инсайдером по «Барселоне» в новом сезоне будет Нойер.»
😁
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Жан-Батист
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Ответ Мирзоанис Якубов
Тапалович - топ. Кажется, тот самый тренер, из-за увольнения которого Нойер поругался с руководством "Баварии".
Топалович для Нойера скорее не тренер, а друг. Чему может научить 31летний бывший игрок средних клубов 26летнего Нойера, который уже несколько лет в тройке лучших вратарей мира.
А с учетом того, что в воротах Барсы Тер Штеген, который скорее всего зол на Нойера, то как у него сложатся отношения с Топаловичем - вопрос.
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Make “el Classico” great again .
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Да Барсе бы Ла Порту сменить...
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Ответ Мирзоанис Якубов
Тапалович - топ. Кажется, тот самый тренер, из-за увольнения которого Нойер поругался с руководством "Баварии".
Сам Тапалович поцапался с Нагелем из-за Нойера - слишком много уделял внимания ему, а они оба родом из Гельзенкирхена, оказывается. А так - да, хороший тренер вратарей.
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Ответ Ллб
Кажется, что не тех людей крйними делают в клубе, спихивая на них вероятную причину неудач. С поддержанием интенсивности и командной мобильностью было все в порядке на дистанции сезона. Проблемы были в индивидуальных тактических просчетах и частой неслаженности действий , особенно в оборонительной фазе
Этож с какой интенсивностью у них было всё в порядке? Команда умирала к 75 минуте и её запирали в обороне, причём не только Реал или ПСЖ, а буквально всё. Райо, Кадис, Альмерия и прочие представители верхнего футбола. А бесконечные мышечные травмы, причём с самого начала сезона, когда усталость сказаться не могла. Не надо оправдывать бездарей, когда результат их работы виден на лицо
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Ответ Иван Кузнецов
Этож с какой интенсивностью у них было всё в порядке? Команда умирала к 75 минуте и её запирали в обороне, причём не только Реал или ПСЖ, а буквально всё. Райо, Кадис, Альмерия и прочие представители верхнего футбола. А бесконечные мышечные травмы, причём с самого начала сезона, когда усталость сказаться не могла. Не надо оправдывать бездарей, когда результат их работы виден на лицо
Так вы путаете общее понятие интенсивности с понятием на сколько хватает команду при определенной интенсивности.
Посмотрите тепло-карты по сезону Барселоны. В подавляющем большинстве случаев у Барсы преимущество над всеми соперниками по параметру покрытия пространства на 90 минут . Кто же виноват, что Барса , условно , транжирит моменты в моментах атаки 4/4, 5/5, но при этом же ее возит условная Жирона разбирая вчетвером оборону из восьми человек , которые , к слову , оперативно и не халтуря успевают отскочить в оборону после потери
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Ответ Ллб
Так вы путаете общее понятие интенсивности с понятием на сколько хватает команду при определенной интенсивности. Посмотрите тепло-карты по сезону Барселоны. В подавляющем большинстве случаев у Барсы преимущество над всеми соперниками по параметру покрытия пространства на 90 минут . Кто же виноват, что Барса , условно , транжирит моменты в моментах атаки 4/4, 5/5, но при этом же ее возит условная Жирона разбирая вчетвером оборону из восьми человек , которые , к слову , оперативно и не халтуря успевают отскочить в оборону после потери
Так толку от общей интенсивности, если после 75 минуты для команды всё кончено. Чем занимаются тренера по физ подготовке? Понятно что команда не может бегать на одних батарейках весь матч, но такие провалы это тоже не нормально. Повторюсь, Барсу в конце матча запирают не топ соперники, а ВСЕ соперники. И можно было бы спереть на слабость обороны, но ведь до той самой 75 минуты они справились вполне достойно, а потом садится в оборону вся команда
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