«Барса» сменит тренеров по физподготовке. Флик пригласит Тапаловича, Зорга и Вестерманна (ESPN)
«Барселона» сменит тренерский штаб по физподготовке после ухода Хави.
Как сообщает ESPN, после назначения Ханса-Дитера Флика тренерский штаб «Барселоны» покинули несколько тренеров по физподготовке, среди которых Иван Торрес, Жауме Мунилл и Карлес Ногейра.
Сообщается, что «Барселона» ведет переговоры с Хулио Тусом, ранее входившим в тренерский штаб Антонио Конте, и Пепе Конде из «Севильи». Также каталонцы могут пригласить Рафу Мальдонадо из «Реал Сосьедад». Кроме того, Флик пригласит в свой тренерский штаб Маркуса Зорга, Тони Тапаловича и Хайко Вестерманна.
Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что одной из задач Флика является улучшение физической подготовки игроков: «Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках». Также появлялась информация, что игроки были недовольны физподготовкой при Хави и просили увеличить нагрузки.
Кажется, лучшим инсайдером по «Барселоне» в новом сезоне будет Нойер.»
😁
А с учетом того, что в воротах Барсы Тер Штеген, который скорее всего зол на Нойера, то как у него сложатся отношения с Топаловичем - вопрос.
Посмотрите тепло-карты по сезону Барселоны. В подавляющем большинстве случаев у Барсы преимущество над всеми соперниками по параметру покрытия пространства на 90 минут . Кто же виноват, что Барса , условно , транжирит моменты в моментах атаки 4/4, 5/5, но при этом же ее возит условная Жирона разбирая вчетвером оборону из восьми человек , которые , к слову , оперативно и не халтуря успевают отскочить в оборону после потери