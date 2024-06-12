«Барса» сменит тренеров по физподготовке. Флик пригласит Тапаловича, Зорга и Вестерманна (ESPN)

«Барселона» сменит тренерский штаб по физподготовке после ухода Хави.

Как сообщает ESPN, после назначения Ханса-Дитера Флика тренерский штаб «Барселоны» покинули несколько тренеров по физподготовке, среди которых Иван Торрес, Жауме Мунилл и Карлес Ногейра.

Сообщается, что « » ведет переговоры с Хулио Тусом, ранее входившим в тренерский штаб Антонио Конте, и Пепе Конде из «Севильи». Также каталонцы могут пригласить Рафу Мальдонадо из «Реал Сосьедад». Кроме того, Флик пригласит в свой тренерский штаб Маркуса Зорга, и .

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что одной из задач Флика является улучшение физической подготовки игроков: «Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках». Также появлялась информация, что игроки были недовольны физподготовкой при и просили увеличить нагрузки.