Лещенко о Смолове: «Может, надоело играть в футбол – в сезоне выглядел устало. Руководству «Динамо» виднее, что с ним делать»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Лев Лещенко Матч ТВ Футбол

Лев Лещенко предположил, что Федору Смолову надоело играть в футбол.

Ранее сообщалось, что 34‑летний форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.

«Смолов выглядит не так, как в свои лучшие годы. Он хороший и яркий футболист, но, может быть, немного подустал, надоело играть в футбол. В сезоне он выглядел устало.

Не хочу никого обижать, руководству виднее, что делать со Смоловым дальше», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

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11 комментариев
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В "Динамо" достаточно грамотно подводили Тюкавина, который сначала сидел под Смоловым, потом выиграл у него конкуренцию. Очевидно, конкуренция со Смоловым помогла Тюкавина вырасти и стать в этом сезоне лучшим футболистом РПЛ. А Смолов тоже проявил себя взрослым умным парнем, не мешал команде, атмосферу не портил. А то часто же у нас спортсмены не хотят принимать, что стали слабее в силу естественных причин и начинают ломать всё вокруг.
+10
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+10
Ответ Пнин
В "Динамо" достаточно грамотно подводили Тюкавина, который сначала сидел под Смоловым, потом выиграл у него конкуренцию. Очевидно, конкуренция со Смоловым помогла Тюкавина вырасти и стать в этом сезоне лучшим футболистом РПЛ. А Смолов тоже проявил себя взрослым умным парнем, не мешал команде, атмосферу не портил. А то часто же у нас спортсмены не хотят принимать, что стали слабее в силу естественных причин и начинают ломать всё вокруг.
А чего портить. Возраст 34 года. Новая жена, ее беременность, стал отцом. Зарплата около 120 лямов рублей (минимум). Ходи себе на тренировки и кайфуй.
+3
0
+3
Не буду нападать на Федора . Создал семью
, родился ребенок - новый эмоциональный фон . Пожелаю удачи .
+2
0
+2
Это болелам виднее что он балласт. Мы играем для болельщиков говорят футболисты вот пусть и играют без Смолова.
+2
-1
+1
Федор Cмолов:

Льву Лещенко надоело петь после Соловьинной Рощи еще в семидесятых
+1
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Игрок то хороший, но думаю реально подустал в динамо
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Очень слабо выглядел. Надо брать игрочка-джокера на его место
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Очень качественный был игрок, но кажется после глупой паненки на ЧМ и всего последовавшего хейта чуть надломился
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Беда Феди злоупотребление крепким алкоголем. Традиция раз в неделю набухаться до выпадения в осадок. Минимум целую бутылку виски выдувает в барах до 3х -4х ночи. Это происходит после сыгранного матча,когда дается выходной день . Был помоложе мог восстанавливаться через пару суток. Но в 34 г на тренировках еле тянет нагрузки Лички. Все лучшие качества Феди сдулись. Бухает давно всю свою карьеру. Провереная информация
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Встречайте, животное-растение-рыба - Лев Валерьянович Лещенко!
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