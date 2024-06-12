Лещенко о Смолове: «Может, надоело играть в футбол – в сезоне выглядел устало. Руководству «Динамо» виднее, что с ним делать»

Лев Лещенко предположил, что Федору Смолову надоело играть в футбол.

Ранее сообщалось, что 34‑летний форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.

«Смолов выглядит не так, как в свои лучшие годы. Он хороший и яркий футболист, но, может быть, немного подустал, надоело играть в футбол. В сезоне он выглядел устало.

Не хочу никого обижать, руководству виднее, что делать со дальше», – сказал народный артист РСФСР и болельщик « » Лев Лещенко.

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.