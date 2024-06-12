Лещенко о Смолове: «Может, надоело играть в футбол – в сезоне выглядел устало. Руководству «Динамо» виднее, что с ним делать»
Лев Лещенко предположил, что Федору Смолову надоело играть в футбол.
Ранее сообщалось, что 34‑летний форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.
«Смолов выглядит не так, как в свои лучшие годы. Он хороший и яркий футболист, но, может быть, немного подустал, надоело играть в футбол. В сезоне он выглядел устало.
Не хочу никого обижать, руководству виднее, что делать со Смоловым дальше», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.
В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
, родился ребенок - новый эмоциональный фон . Пожелаю удачи .
Льву Лещенко надоело петь после Соловьинной Рощи еще в семидесятых