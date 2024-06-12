«Тоттенхэм» расторг контракт с Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Танги Ндомбеле Футбол

Танги Ндомбеле покидает «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним полузащитником по обоюдному согласию сторон. 

«Тоттенхэм» купил Ндомбеле в 2019 году у «Лиона» за рекордные для себя 55 миллионов фунтов. Футболист провел 91 матч за «шпор».

Последние два сезона он играл в арендах за «Наполи» и «Галатасарай», став чемпионом с этими клубами. Также он возвращался в «Лион» на правах аренды на полгода в сезоне-2021/22.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 26 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Уехал Ндомбеле в аренду в Наполи, которые сто лет скудетто не брали и в итоге золотые медали выиграл там.
А Кейн - плоть от плоти Тоттенхэм и в Баварии умудрился ничего не выиграть.
Сложно после такого в какую-то мистику футбольную не верить.
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+16
Ответ Арман Царнаев
Вместе с Толиссо считались супер талантами, который должны были быть основными в сборной, по факту не оправдали надежд.
Да в этом Лионе каждый второй супер-пупер, начиная с Гоналона, заканчивая Шерки. На самом же деле большинство сильно переоценены изначально
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+5
Вместе с Толиссо считались супер талантами, который должны были быть основными в сборной, по факту не оправдали надежд.
+4
0
+4
Бывает)
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Когда Тоттенхэм его подписывал, то все здесь говорили, что это топ-трансфер. Ну а теперь, конечно, все задним умом демонстрирует свою прозорливость.
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Если Погба хотел успел неслабо так посверкать, то этот талант даже не раскуклился толком. Хотя все было для того, чтобы стать одним из лучших полузащитников своего времени. Но видимо с головой какая-то беда.
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Хозяйке на заметку: если вы хотите непременно выиграть какой-нибудь турнир, возьмите любого игрока "Тоттенхэма" и тщательно арендуйте его.
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Ответ Семён Жуйло
Как же Тоттенхем похож сам на себя.
Как же бессмысленно звучат эти слова.
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Ответ Рашпель793
Уехал Ндомбеле в аренду в Наполи, которые сто лет скудетто не брали и в итоге золотые медали выиграл там. А Кейн - плоть от плоти Тоттенхэм и в Баварии умудрился ничего не выиграть. Сложно после такого в какую-то мистику футбольную не верить.
Ну, Кейн в Арсенале начинал. Не такая уж и плоть получается. Крайняя.
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