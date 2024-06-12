«Тоттенхэм» расторг контракт с Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов

Танги Ндомбеле покидает «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил о расторжении контракта с 27-летним полузащитником по обоюдному согласию сторон.

« » купил в 2019 году у «Лиона» за рекордные для себя 55 миллионов фунтов. Футболист провел 91 матч за «шпор».

Последние два сезона он играл в арендах за «Наполи» и «Галатасарай», став чемпионом с этими клубами. Также он возвращался в «Лион» на правах аренды на полгода в сезоне-2021/22.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 26 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.