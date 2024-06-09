«Тоттенхэм» бесплатно отпустит Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов, 2,5 года он играл в арендах

Танги Ндомбеле бесплатно покинет «Тоттенхэм».

Лондонский клуб расторгнет контракт с 27-летним французским хавбеком, утверждает Evening Standard. Соглашение рассчитано еще на год.

« » купил Ндомбеле в 2019 году у «Лиона» за рекордные для себя 55 миллионов фунтов. Футболист провел лишь 91 матч за «шпор».

Последние два сезона он играл в арендах за «Наполи» и «Галатасарай», став чемпионом с этими клубами. Также он возвращался в «Лион» на правах аренды на полгода в сезоне-2021/22.

В сезоне-2023/24 Танги провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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