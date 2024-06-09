«Тоттенхэм» бесплатно отпустит Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов, 2,5 года он играл в арендах

Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Танги Ндомбеле Футбол

Танги Ндомбеле бесплатно покинет «Тоттенхэм».

Лондонский клуб расторгнет контракт с 27-летним французским хавбеком, утверждает Evening Standard. Соглашение рассчитано еще на год.

«Тоттенхэм» купил Ндомбеле в 2019 году у «Лиона» за рекордные для себя 55 миллионов фунтов. Футболист провел лишь 91 матч за «шпор».

Последние два сезона он играл в арендах за «Наполи» и «Галатасарай», став чемпионом с этими клубами. Также он возвращался в «Лион» на правах аренды на полгода в сезоне-2021/22.

В сезоне-2023/24 Танги провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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11 комментариев
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По факту худший трансфер в истории Шпор, но изначально он казался топом. Лень, отсутствие мотивации и платежка на уровне Кейна сделали свое дело
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Как это Леви ещё не удавился после таких убытков?
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Даже в чемпионском Наполи, где летала вся команда, он выглядел как мешок.
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Парень доказал, что можно выигрывать трофеи, будучи игроком тоттенхэма. Но есть нюанс…
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Худший трансфер Галатасарая в прошлом сезоне. Игрок не следит за собой и очень ленив. Как он вообще дорос до апл, ума не приложу
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Последние три сезона просто бездельничал.
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зато чемпион Италии😎
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Он случайно не друг Бакайоко? Вроде очень похожие парни
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Большущий привет Почу, который требовал подписать этот кусок сала любой ценой. В итоге главный трансферный провал в истории клуба. Хорошо хоть сейчас клуб перестанет платить 200к в неделю.

Особенно смешная ситуация с ним была на прошлой предсезонке. Наполи таки предложил за него деньги, чтобы выкупить. Но Ангелосу очень понравилась техника и работа с мячом Танги и тренер попросил игрока сбросить 9 кг. За полтора месяца чёрное дерево не только ни сбросило ни грамма, но и набрало ещё 2 лишних.
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Считай что Леви продал Кейна за 55 млн
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Тоттенхэм…
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