«Тоттенхэм» бесплатно отпустит Ндомбеле. Хавбека купили за рекордные 55 млн фунтов, 2,5 года он играл в арендах
Танги Ндомбеле бесплатно покинет «Тоттенхэм».
Лондонский клуб расторгнет контракт с 27-летним французским хавбеком, утверждает Evening Standard. Соглашение рассчитано еще на год.
«Тоттенхэм» купил Ндомбеле в 2019 году у «Лиона» за рекордные для себя 55 миллионов фунтов. Футболист провел лишь 91 матч за «шпор».
Последние два сезона он играл в арендах за «Наполи» и «Галатасарай», став чемпионом с этими клубами. Также он возвращался в «Лион» на правах аренды на полгода в сезоне-2021/22.
В сезоне-2023/24 Танги провел 26 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
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Особенно смешная ситуация с ним была на прошлой предсезонке. Наполи таки предложил за него деньги, чтобы выкупить. Но Ангелосу очень понравилась техника и работа с мячом Танги и тренер попросил игрока сбросить 9 кг. За полтора месяца чёрное дерево не только ни сбросило ни грамма, но и набрало ещё 2 лишних.