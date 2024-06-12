Скоулз о решении «МЮ» оставить тен Хага: «Приятно проснуться от таких новостей, я думал, 0:4 с «Пэлас» – это конец. Фанаты оказали ему и игрокам огромную поддержку и заслуживают лучшего в следующем сезоне»

Пол Скоулз отреагировал на решение «МЮ» оставить Эрика тен Хага.

Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером.

«Приятно проснуться от таких новостей, хотя я думал, что игра с «Пэлас» (0:4 – Спортс) – это конец... Необходимы значительные улучшения, но, по крайней мере, у нас есть преемственность и не нужно ждать, пока новый тренер освоится...

Болельщики оказали ему и игрокам невероятную поддержку и заслуживают лучших результатов в следующем сезоне», – написал бывший полузащитник «МЮ» в соцсетях.

Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена