Скоулз о решении «МЮ» оставить тен Хага: «Приятно проснуться от таких новостей, я думал, 0:4 с «Пэлас» – это конец. Фанаты оказали ему и игрокам огромную поддержку и заслуживают лучшего в следующем сезоне»
Пол Скоулз отреагировал на решение «МЮ» оставить Эрика тен Хага.
Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером.
«Приятно проснуться от таких новостей, хотя я думал, что игра с «Пэлас» (0:4 – Спортс) – это конец... Необходимы значительные улучшения, но, по крайней мере, у нас есть преемственность и не нужно ждать, пока новый тренер освоится...
Болельщики оказали ему и игрокам невероятную поддержку и заслуживают лучших результатов в следующем сезоне», – написал бывший полузащитник «МЮ» в соцсетях.
Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена
Шарлатан отправит их в Сегунду. Своего он добьется.