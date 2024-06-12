Скоулз о решении «МЮ» оставить тен Хага: «Приятно проснуться от таких новостей, я думал, 0:4 с «Пэлас» – это конец. Фанаты оказали ему и игрокам огромную поддержку и заслуживают лучшего в следующем сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Пол Скоулз отреагировал на решение «МЮ» оставить Эрика тен Хага.

Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером. 

«Приятно проснуться от таких новостей, хотя я думал, что игра с «Пэлас» (0:4 – Спортс) – это конец... Необходимы значительные улучшения, но, по крайней мере, у нас есть преемственность и не нужно ждать, пока новый тренер освоится...

Болельщики оказали ему и игрокам невероятную поддержку и заслуживают лучших результатов в следующем сезоне», – написал бывший полузащитник «МЮ» в соцсетях.

Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена

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3 комментария
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Ответ Роман
Следующий сезон у МЮ будет веселый. Видать было мало четвертого места в ЛЧ и 8 место в таблице. Шарлатан отправит их в Сегунду. Своего он добьется.
Насчёт Сегунды вы ошибаетесь Роман, при всем уважении они отправляются в серию Б
+1
0
+1
Следующий сезон у МЮ будет веселый. Видать было мало четвертого места в ЛЧ и 8 место в таблице.
Шарлатан отправит их в Сегунду. Своего он добьется.
+1
-1
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Ждем битву от му за топ-10
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