Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена
Игроки «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что Эрик тен Хаг останется.
Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером.
Как сообщает Telegraph, игроки «Юнайтед» узнали о решении клуба сохранить тен Хага только после того, как новость была опубликована в СМИ во вторник вечером. До этого они считали увольнение нидерландского специалиста наиболее вероятным вариантом развития событий. Переговоры клуба с другими тренерами укрепили их уверенность в этом.
Большинство футболистов довольны тем, что неопределенность в ситуации с тренером теперь устранена и что клуб может приступить к реализации своих планов на лето.
Источники также опровергли теории о том, что «Юнайтед» просто отложил увольнение тен Хага, ожидая возможности подписать контракт с более предпочтительным кандидатом, таким как Гарет Саутгейт из сборной Англии.
«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)