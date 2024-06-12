Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена

Игроки «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что Эрик тен Хаг останется.

Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером.

Как сообщает Telegraph, игроки « » узнали о решении клуба сохранить тен только после того, как новость была опубликована в СМИ во вторник вечером. До этого они считали увольнение нидерландского специалиста наиболее вероятным вариантом развития событий. Переговоры клуба с другими тренерами укрепили их уверенность в этом.

Большинство футболистов довольны тем, что неопределенность в ситуации с тренером теперь устранена и что клуб может приступить к реализации своих планов на лето.

Источники также опровергли теории о том, что «Юнайтед» просто отложил увольнение тен Хага, ожидая возможности подписать контракт с более предпочтительным кандидатом, таким как из сборной Англии.

«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)