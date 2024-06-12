Игроки «МЮ» ожидали, что тен Хага уволят. Они довольны, что неопределенность в ситуации с тренером устранена

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что Эрик тен Хаг останется.

Ранее стало известно, что клуб принял решение продолжить сотрудничество с главным тренером. 

Как сообщает Telegraph, игроки «Юнайтед» узнали о решении клуба сохранить тен Хага только после того, как новость была опубликована в СМИ во вторник вечером. До этого они считали увольнение нидерландского специалиста наиболее вероятным вариантом развития событий. Переговоры клуба с другими тренерами укрепили их уверенность в этом. 

Большинство футболистов довольны тем, что неопределенность в ситуации с тренером теперь устранена и что клуб может приступить к реализации своих планов на лето.

Источники также опровергли теории о том, что «Юнайтед» просто отложил увольнение тен Хага, ожидая возможности подписать контракт с более предпочтительным кандидатом, таким как Гарет Саутгейт из сборной Англии. 

«МЮ» оставил тен Хага на посту тренера, оценив его вклад в развитии Майну и Гарначо (Фабрицио Романо)

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14 комментариев
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Ответ teg91
Я тоже до последнего надеялся, но придется нам еще год слушать шизу вроде "мы проиграли, но игра все лучше и лучше"
скажи четсно, ты хотел бы на его место Саутгейта?
+16
-4
+12
Я тоже до последнего надеялся, но придется нам еще год слушать шизу вроде "мы проиграли, но игра все лучше и лучше"
+10
-7
+3
оставили и ладно, учитывая что толковой замены ему не смогли найти. не хотелось бы продления контракта с ним, учитывая что сезон ещё есть и это уже 3 год будет, пора бы и игру наладить, а если не получится, то зачем на клуб вешать обременение в виде неустойки, которая явно будет выше чем заплатили бы ему в этом году.
+7
-4
+3
Просрали Почеттино
+4
-1
+3
Ответ Мукунку хороший
Довольны это кто? Антони?))
Не только. Онана наверняка. Возможно, Эриксен и Хёйлунн
+1
0
+1
Можно еще годок на расслабоне погонять
+1
-1
0
Довольны это кто? Антони?))
+1
-1
0
Я очень хотел, чтобы лысого шарлатана (голландского) отправили в отставку, но выбранные МЮ кандидаты были из разряда "хрен редьки не слаще". Вот странная сложилась ситуация: одни из самых богатых и именитых клубов (МЮ и Бавария) не могут найти тренера топ уровня, поскольку их просто нет на рынке. И я не уверен, что путь по которому пошла Бавария лучше, чем тот, который выбрал МЮ.
+1
-1
0
Ответ Большой Сэми
скажи четсно, ты хотел бы на его место Саутгейта?
Это тролль который футбол смотрит по нарезкам в ю тубе
+2
-2
0
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