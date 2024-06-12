Шерингем советует «МЮ» купить Олисе: «Он должен быть главной целью. «Юнайтед» должен следить за игроками, которые являются причиной успеха их клубов»

Теги Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

Тедди Шерингем посоветовал «МЮ» купить Майкла Олисе.

«Я бы хотел видеть Майкла Олисе в «Манчестер Юнайтед». В последние месяцы он был на пике своей игры в «Кристал Пэлас», он должен быть приоритетной целью «Юнайтед».

Мне нравится он как вингер, и «МЮ» следует присматриваться к игрокам, которые являются главной причиной успеха их нынешнего клуба, в данном случае «Кристал Пэлас».

«Юнайтед» должен завлекать таких топ-игроков, как он», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» и сборной Англии в интервью Genting Casino.

В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

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3 комментария
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В «Краснодаре» Оласа, а не Олисе... А то уж я было подумал!
:-)
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В Кубани был хорош
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Олисе и Эзе напрашиваются на повышение, но МЮ вряд ли осилит трансфер обоих, а было бы интересно увидеть их в топ-клубе. Француза, скорее всего, Челси утащит.
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