Шерингем советует «МЮ» купить Олисе: «Он должен быть главной целью. «Юнайтед» должен следить за игроками, которые являются причиной успеха их клубов»
Тедди Шерингем посоветовал «МЮ» купить Майкла Олисе.
«Я бы хотел видеть Майкла Олисе в «Манчестер Юнайтед». В последние месяцы он был на пике своей игры в «Кристал Пэлас», он должен быть приоритетной целью «Юнайтед».
Мне нравится он как вингер, и «МЮ» следует присматриваться к игрокам, которые являются главной причиной успеха их нынешнего клуба, в данном случае «Кристал Пэлас».
«Юнайтед» должен завлекать таких топ-игроков, как он», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» и сборной Англии в интервью Genting Casino.
В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика представлена здесь.
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