Шерингем советует «МЮ» купить Олисе: «Он должен быть главной целью. «Юнайтед» должен следить за игроками, которые являются причиной успеха их клубов»

Тедди Шерингем посоветовал «МЮ» купить Майкла Олисе.

«Я бы хотел видеть в « ». В последние месяцы он был на пике своей игры в « », он должен быть приоритетной целью «Юнайтед».

Мне нравится он как вингер, и «МЮ» следует присматриваться к игрокам, которые являются главной причиной успеха их нынешнего клуба, в данном случае «Кристал Пэлас».

«Юнайтед» должен завлекать таких топ-игроков, как он», – сказал бывший нападающий «Юнайтед» и сборной Англии в интервью Genting Casino.

В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика представлена здесь.