Кавазашвили о признании Максименко игроком сезона в «Спартаке»: «Абсолютно правильно. Он исправил свои недостатки – моменты с выходами и высокими мячами, перестал создавать моменты у своих ворот»

Анзор Кавазашвили согласен, что Александр Максименко – Winline игрок сезона в «Спартаке».

Вратарь красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов.

«Я полностью согласен с этим. Прошедший сезон он отыграл очень надежно. Он исправил те недостатки, которые у него были: моменты с выходами и высокими мячами. Меньше стал разыгрывать сомнительные пасы в штрафной площадке со своими защитниками и перестал создавать опасные моменты у своих ворот.

стал намного грамотнее и ответственнее относиться к своему участию в играх. Поэтому я считаю, что назвать Максименко лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне абсолютно правильно», – сказал бывший вратарь « » .