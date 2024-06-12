Кавазашвили о признании Максименко игроком сезона в «Спартаке»: «Абсолютно правильно. Он исправил свои недостатки – моменты с выходами и высокими мячами, перестал создавать моменты у своих ворот»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Анзор Кавазашвили Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили согласен, что Александр Максименко – Winline игрок сезона в «Спартаке».

Вратарь красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. 

«Я полностью согласен с этим. Прошедший сезон он отыграл очень надежно. Он исправил те недостатки, которые у него были: моменты с выходами и высокими мячами. Меньше стал разыгрывать сомнительные пасы в штрафной площадке со своими защитниками и перестал создавать опасные моменты у своих ворот.

Александр стал намного грамотнее и ответственнее относиться к своему участию в играх. Поэтому я считаю, что назвать Максименко лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне абсолютно правильно», – сказал бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.

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5 комментариев
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Вполне заслуженное признание...
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Ну, в сборной он как раз продемонстрировал надёжность, бгг
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С другой стороны ну а кого еще в этом клубе признавать лучшим? Максименко хоть нырял в тему!
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Да, спасал немало. Но перед глазами стоит героически исправленный привоз в матче с Белоруссией)) Похоже, ещё рано радоваться
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