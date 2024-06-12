Сычев о праздновании «Зенита» с сигарами: «Все ведущие клубы, в том числе «Реал», показывают такое. Все же понимают, что никто из них вообще не курит, это больше для баловства, для красивой картинки»

Дмитрий Сычев не против того, что игроки курят сигары после завоевания титула.

После победы « » над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России в социальных сетях появилось видео, как футболисты сине-бело-голубых курят сигары в раздевалке.

– Как вы к этому отнеслись?

– Имеют право. Это принятая практика во всем мире, поэтому не надо делать заявление: «Я в шоке». Все ведущие клубы, в том числе «Реал», показывают такое в раздевалках. Хорошо поработали – отпраздновали! Один раз отпраздновать, почему нет?

На поле же все профессионалы, все отлично работают. Все же понимают, что никто из них вообще не курит, это было больше для баловства, антуража и красивой картинки, – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

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