Сычев о праздновании «Зенита» с сигарами: «Все ведущие клубы, в том числе «Реал», показывают такое. Все же понимают, что никто из них вообще не курит, это больше для баловства, для красивой картинки»

Теги Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Дмитрий Сычев не против того, что игроки курят сигары после завоевания титула.

После победы «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России в социальных сетях появилось видео, как футболисты сине-бело-голубых курят сигары в раздевалке.

Как вы к этому отнеслись?

– Имеют право. Это принятая практика во всем мире, поэтому не надо делать заявление: «Я в шоке». Все ведущие клубы, в том числе «Реал», показывают такое в раздевалках. Хорошо поработали – отпраздновали! Один раз отпраздновать, почему нет?

На поле же все профессионалы, все отлично работают. Все же понимают, что никто из них вообще не курит, это было больше для баловства, антуража и красивой картинки, – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

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7 комментариев
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Было видно что они не затягивались, да и заядлые курильщики тоже предпочитают курить сигары "не в затяг", это слишком вредно для лëгких. В обычном табаке-самосаде намного меньше вредных веществ чем в дорогой " Гаванне", туда что только не добавляют для вкуса и запаха.
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Ущербность зашкаливает, ну при чем здесь Реал, где он и где Зенит.
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Ладно там, если гинер сует в рот что-то продолговатое , скатанное на грязных бёдрах кубинки, когда она отдыхает от основной работы в индустрии развлечений 18+

Но почему это делают некурящие спортсмены? Какой это несёт смысл и какие скрепы тут и откуда?

Вот самогон глушакова хоть имеет под собой национальную основу
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Обезьяничество.
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