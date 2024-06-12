Эриксен о Саудовской Аравии: «Я никогда не получал предложений и следил, чтобы их не искали, меня это не интересует. Трудно сказать «нет», когда столько денег замешано»
Кристиан Эриксен резко высказался о переходе в саудовский чемпионат.
– Я никогда не получал предложений и всегда следил за тем, чтобы их не искали. Если мой агент что-то говорил, я всегда отвечал, что даже не хочу знать, о чем идет речь, потому что меня это не интересует.
– Ты не видишь подобный расклад в будущем?
– Нет. Я понимаю, что может быть трудно сказать «нет», и мы уже обсуждали это раньше – также и в клубе, если уж на то пошло. Я понимаю, что может быть очень трудно сказать «нет», если видеть, сколько денег замешано, но я просто стараюсь этого избегать, чтобы даже не знать, сколько это могло бы быть.
Мне туда не нужно, – сказал полузащитник «МЮ» в интервью для Bold.
В прошедшем сезоне АПЛ 32-летний Эриксен сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.