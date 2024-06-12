Эриксен о Саудовской Аравии: «Я никогда не получал предложений и следил, чтобы их не искали, меня это не интересует. Трудно сказать «нет», когда столько денег замешано»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Кристиан Эриксен деньги Футбол

Кристиан Эриксен резко высказался о переходе в саудовский чемпионат.

– Я никогда не получал предложений и всегда следил за тем, чтобы их не искали. Если мой агент что-то говорил, я всегда отвечал, что даже не хочу знать, о чем идет речь, потому что меня это не интересует.

Ты не видишь подобный расклад в будущем?

– Нет. Я понимаю, что может быть трудно сказать «нет», и мы уже обсуждали это раньше – также и в клубе, если уж на то пошло. Я понимаю, что может быть очень трудно сказать «нет», если видеть, сколько денег замешано, но я просто стараюсь этого избегать, чтобы даже не знать, сколько это могло бы быть.

Мне туда не нужно, – сказал полузащитник «МЮ» в интервью для Bold.

В прошедшем сезоне АПЛ 32-летний Эриксен сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

5 комментариев
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здравая позиция.
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а жаль
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Ответ Edwin_Hubble
Лето 2025: Эриксен переходит в Аль-Хиляль. Зарплата 100 млн евро.
Арабы не идиоты что бы давать такому футболисту как Эриксон 100 миллионов
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Ответ Адам Нинуху
Арабы не идиоты что бы давать такому футболисту как Эриксон 100 миллионов
Арабы: да, мы вообще-то серьёзные люди и знаем, что это минимум 150 миллионов и частный джет.
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