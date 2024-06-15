Италия – Албания, 15.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
На чемпионате Европы по футболу в Германии второй игровой день будут завершать сборные Италии и Албании. Матч состоится 15 июля в Дортмунде, на арене BVB-Штадион, начало в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Италии
Прошло всего три года с триумфа итальянцев на Евро 2020, когда они во второй раз в истории выиграли звание чемпионов, но за это время команда очень сильно изменилась. В ней по-прежнему присутствуют некоторые игроки, которые добывали ту победу, но большинство составляют новички. Та сборная Роберто Манчини запомнилась яркой атакующей игрой, прессингом по всему полю и доминированием практически над каждым соперником. Но сейчас у руля команды стоит Лучано Спаллетти, он подхватил эстафетную палочку от предшественника в середине отборочного цикла. В группе Скуадра адзурра уступила первую строчку англичанам и лишь в заключительном туре благодаря выездной ничьей с командой Украины смогла занять второе место. Спаллетти будет играть с тройкой центральных защитников, в середине поля важная роль принадлежит полузащитнику «Интера» Николо Барелле, в атаке сыграет прекрасно проведший сезон в «Аталанте» Джанлука Скамакка.
Сборная Албании
В последнее десятилетие сборная Албании находится на виду в Европе. Нынешнее участие в Евро второе в истории. Первый раз албанцы приезжали на континентальное первенство в 2016 году. Лавров тогда не снискали, да и сейчас они считаются аутсайдерами группы В, где тон будут задавать те же самые итальянцы, испанцы и хорваты. Но когда от тебя ничего не ждут, время показать хороший футбол, тем более есть кому. В составе выделяются опытные Берат Джимшити из «Аталанты», Эльсеид Хюсай из «Лацио», Кристьян Аслани из «Интера». Все они игроки Серии А и прекрасно знают своего соперника. В отборочной группе албанцы заняли первое место, сумев опередить сборные Чехии и Польши. Накануне Евро 2024 команда Силвинью провела два товарищеских матча с не самыми сильными Лихтенштейном и Азербайджаном и в обоих выиграла, забив в ворота каждого соперника по три мяча.
Коэффициенты букмекеров
Судя по коэффициентам букмекеров в группе В соперникам сборной Албании автоматически выдают по три очка. Раз так, то итальянцам следует забивать как можно больше мячей, поскольку их разница будет иметь серьезное значение по окончании группового этапа. С одной стороны, Скуадре адзурре не повезло играть с аутсайдером в первом же поединке, поскольку тот наверняка настроится на борьбу и продемонстрирует лучшие качества, с другой, победа позволит с оптимизмом смотреть в будущее. Соперники играли друг с другом четырежды, и все поединки выиграли итальянцы, пропустив при этом лишь один мяч. Правда, и сами не выигрывали больше, чем с разницей плюс 2. Скорее всего, такой же результат мы увидим и на этот раз, так что обратите внимание на тотал больше. Представляем коэффициенты букмекеров.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 +1,5
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,42
|
4,90
|
9,20
|
2,18
|
1,66
|
1,74
|
2,05
|
Fonbet
|
1,43
|
4,70
|
9,00
|
2,25
|
1,67
|
1,78
|
2,07
|
Winline
|
1,41
|
4,80
|
8,80
|
2,19
|
1,67
|
1,78
|
2,09
|
Olimpbet
|
1,42
|
4,70
|
8,75
|
2,22
|
1,68
|
1,77
|
2,08
|
Pari
|
1,43
|
4,70
|
9,00
|
2,25
|
1,67
|
1,78
|
2,07
|
BetBoom
|
1,42
|
4,70
|
8,50
|
2,24
|
1,66
|
1,78
|
2,08
|
Leon
|
1,40
|
4,60
|
8,20
|
2,21
|
1,68
|
1,76
|
2,08
|
1Win
|
1,40
|
4,60
|
8,60
|
2,18
|
1,66
|
1,74
|
2,05
|
Tennisi
|
1,40
|
4,50
|
9,00
|
2,22
|
1,66
|
1,78
|
2,04
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