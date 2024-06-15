Италия – Албания, 15.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

На чемпионате Европы по футболу в Германии второй игровой день будут завершать сборные Италии и Албании. Матч состоится 15 июля в Дортмунде, на арене BVB-Штадион, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Италии

Прошло всего три года с триумфа итальянцев на Евро 2020, когда они во второй раз в истории выиграли звание чемпионов, но за это время команда очень сильно изменилась. В ней по-прежнему присутствуют некоторые игроки, которые добывали ту победу, но большинство составляют новички. Та сборная Роберто Манчини запомнилась яркой атакующей игрой, прессингом по всему полю и доминированием практически над каждым соперником. Но сейчас у руля команды стоит Лучано Спаллетти, он подхватил эстафетную палочку от предшественника в середине отборочного цикла. В группе Скуадра адзурра уступила первую строчку англичанам и лишь в заключительном туре благодаря выездной ничьей с командой Украины смогла занять второе место. Спаллетти будет играть с тройкой центральных защитников, в середине поля важная роль принадлежит полузащитнику «Интера» Николо Барелле, в атаке сыграет прекрасно проведший сезон в «Аталанте» Джанлука Скамакка.

Сборная Албании

В последнее десятилетие сборная Албании находится на виду в Европе. Нынешнее участие в Евро второе в истории. Первый раз албанцы приезжали на континентальное первенство в 2016 году. Лавров тогда не снискали, да и сейчас они считаются аутсайдерами группы В, где тон будут задавать те же самые итальянцы, испанцы и хорваты. Но когда от тебя ничего не ждут, время показать хороший футбол, тем более есть кому. В составе выделяются опытные Берат Джимшити из «Аталанты», Эльсеид Хюсай из «Лацио», Кристьян Аслани из «Интера». Все они игроки Серии А и прекрасно знают своего соперника. В отборочной группе албанцы заняли первое место, сумев опередить сборные Чехии и Польши. Накануне Евро 2024 команда Силвинью провела два товарищеских матча с не самыми сильными Лихтенштейном и Азербайджаном и в обоих выиграла, забив в ворота каждого соперника по три мяча.

Коэффициенты букмекеров

Судя по коэффициентам букмекеров в группе В соперникам сборной Албании автоматически выдают по три очка. Раз так, то итальянцам следует забивать как можно больше мячей, поскольку их разница будет иметь серьезное значение по окончании группового этапа. С одной стороны, Скуадре адзурре не повезло играть с аутсайдером в первом же поединке, поскольку тот наверняка настроится на борьбу и продемонстрирует лучшие качества, с другой, победа позволит с оптимизмом смотреть в будущее. Соперники играли друг с другом четырежды, и все поединки выиграли итальянцы, пропустив при этом лишь один мяч. Правда, и сами не выигрывали больше, чем с разницей плюс 2. Скорее всего, такой же результат мы увидим и на этот раз, так что обратите внимание на тотал больше. Представляем коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1,5 Ф2 +1,5 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,42 4,90 9,20 2,18 1,66 1,74 2,05 Fonbet 1,43 4,70 9,00 2,25 1,67 1,78 2,07 Winline 1,41 4,80 8,80 2,19 1,67 1,78 2,09 Olimpbet 1,42 4,70 8,75 2,22 1,68 1,77 2,08 Pari 1,43 4,70 9,00 2,25 1,67 1,78 2,07 BetBoom 1,42 4,70 8,50 2,24 1,66 1,78 2,08 Leon 1,40 4,60 8,20 2,21 1,68 1,76 2,08 1Win 1,40 4,60 8,60 2,18 1,66 1,74 2,05 Tennisi 1,40 4,50 9,00 2,22 1,66 1,78 2,04

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