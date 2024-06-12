Мусиала хочет выиграть ЛЧ с «Баварией» в 2025-м: «Это возможно. Ни одна команда не является непобедимой – даже «Реал» с Мбаппе»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала выразил желание выиграть Лигу чемпионов с «Баварией».

«Выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»? Да, это возможно. Потому что ни одна команда не является непобедимой. Даже «Реал» с Мбаппе. Я бы не вышел на матч с «Мадридом» с мыслями о том, что у нас нет шансов. У нас есть состав, с которым мы можем побороться за победу в Лиге чемпионов.

Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен, предпочтительно, чтобы это произошло в финале на «Альянц Арене» в 2025 году. Но для этого нам сначала нужно наладить хорошее взаимодействие друг с другом и привыкнуть к новым идеям и новой системе Венсана Компани.

Но в данный момент я думаю только о Евро и о том, чтобы добиться успеха на нем», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild. 

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10 комментариев
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Ну не Мбаппе, так Хоселу. Какая разница
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Поэтому Бавария назначила Компани,интересуется всякими «Колвиллами»,сразу видно желание выиграть ЛЧ)) Как и в этом сезоне ЛЧ между собой разыграют Реал/Сити
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Я знаю точно невозможное возможно (с)
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Ему лучше Хоселу стоит бояться, чем Мбаппе)
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Прочитал Мусаев. Был сильно удивлен
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Ответ SaH4r.
Я понимаю, что Мбаппе сделает Реал сильнее, но почему маргарины думают, что теперь их команда непобедима? Вспомните Галактикос, там по именам еще более сильные игроки были чем здесь и чем это всё закончилось.
Вообще разные команды,менталитет и уровень сопротивления) В то время в Реал покупали чисто «звезд» и не важно было,нужен он тренеру или нет,о чем речь,если продали важную деталь состава «Макелеле».И посмотреть на нынешний Реал,где царит идеальная атмосфера,грамотный менеджмент и самое главное руководит этой командой один из титанов тренерского цеха,все у Реала будет хорошо,само собой,в футболе возможно все,но на данный момент конкурент Реала в Европе это Сити,остальные все на спаде
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Ответ Rister81
Вообще разные команды,менталитет и уровень сопротивления) В то время в Реал покупали чисто «звезд» и не важно было,нужен он тренеру или нет,о чем речь,если продали важную деталь состава «Макелеле».И посмотреть на нынешний Реал,где царит идеальная атмосфера,грамотный менеджмент и самое главное руководит этой командой один из титанов тренерского цеха,все у Реала будет хорошо,само собой,в футболе возможно все,но на данный момент конкурент Реала в Европе это Сити,остальные все на спаде
Соглашусь, но нет непобедимой команды.
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Ответ SaH4r.
Я понимаю, что Мбаппе сделает Реал сильнее, но почему маргарины думают, что теперь их команда непобедима? Вспомните Галактикос, там по именам еще более сильные игроки были чем здесь и чем это всё закончилось.
Тот состав был мега не сбалансированным, в центре поля нет разрушителя, нет прессингующих хавбеков. В данном случае за эти задачи отвечают пахарь Вальверде с Чуамени и Камавингой.
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