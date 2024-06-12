Мусиала хочет выиграть ЛЧ с «Баварией» в 2025-м: «Это возможно. Ни одна команда не является непобедимой – даже «Реал» с Мбаппе»

Джамал Мусиала выразил желание выиграть Лигу чемпионов с «Баварией».

«Выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»? Да, это возможно. Потому что ни одна команда не является непобедимой. Даже «Реал» с . Я бы не вышел на матч с « » с мыслями о том, что у нас нет шансов. У нас есть состав, с которым мы можем побороться за победу в Лиге чемпионов.

Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен, предпочтительно, чтобы это произошло в финале на «Альянц Арене» в 2025 году. Но для этого нам сначала нужно наладить хорошее взаимодействие друг с другом и привыкнуть к новым идеям и новой системе .

Но в данный момент я думаю только о Евро и о том, чтобы добиться успеха на нем», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.