Иньеста о 6:1 с «ПСЖ»: «Барсе» пришлось делать два камбэка в одной игре. Это и есть безумие футбола, безумие наших игроков, атмосфера «Камп Ноу», с ней трудно остановить команду»

Андрес Иньеста поделился воспоминаниями от камбэка с «ПСЖ» в 2017-м.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 « » в первом матче разгромил «Барселону» на своем поле (4:0). В ответной встрече каталонцы выиграли со счетом 6:1, забив на 88-й, 91-й и 95-й минутах, и прошли в четвертьфинал. В том розыгрыше действовало правило выездного гола – при равенстве голов парижане выходили дальше.

«Камбэк в Париже? Мы знали, что у нас есть такая возможность, мы верили, что на нашем стадионе перед своими болельщиками нет ничего невозможного. Мы понимали, что если забьем рано, то игра может раскрыться. Мы закончили тайм, выигрывая 2:0, и поняли, что если забьем третий, то игроки «Парижа» почувствуют страх.

Мы забили третий, и когда были уже совсем близко, забили они. Теперь нам пришлось делать два камбэка в одной игре. Но это и есть безумие футбола, безумие наших игроков, атмосфера «Камп Ноу», когда он заполняется в вечер чемпионов, с ней трудно остановить команду», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Иньеста о «Барселоне» Гвардиолы: «Потрясающее время, Пеп разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда»

Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»