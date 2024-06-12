Иньеста о 6:1 с «ПСЖ»: «Барсе» пришлось делать два камбэка в одной игре. Это и есть безумие футбола, безумие наших игроков, атмосфера «Камп Ноу», с ней трудно остановить команду»

Теги ПСЖ Барселона Андрес Иньеста лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Камп Ноу Футбол

Андрес Иньеста поделился воспоминаниями от камбэка с «ПСЖ» в 2017-м.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 «ПСЖ» в первом матче разгромил «Барселону» на своем поле (4:0). В ответной встрече каталонцы выиграли со счетом 6:1, забив на 88-й, 91-й и 95-й минутах, и прошли в четвертьфинал. В том розыгрыше действовало правило выездного гола – при равенстве голов парижане выходили дальше.

«Камбэк в Париже? Мы знали, что у нас есть такая возможность, мы верили, что на нашем стадионе перед своими болельщиками нет ничего невозможного. Мы понимали, что если забьем рано, то игра может раскрыться. Мы закончили тайм, выигрывая 2:0, и поняли, что если забьем третий, то игроки «Парижа» почувствуют страх.

Мы забили третий, и когда были уже совсем близко, забили они. Теперь нам пришлось делать два камбэка в одной игре. Но это и есть безумие футбола, безумие наших игроков, атмосфера «Камп Ноу», когда он заполняется в вечер Лиги чемпионов, с ней трудно остановить команду», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Иньеста о «Барселоне» Гвардиолы: «Потрясающее время, Пеп разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда»

Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»

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19 комментариев
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Иньеста решил все судейские победы в ЛЧ вспомнить?
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Айтекин обеспечил себе безбедную старость.
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Пенальти чистый купленный судейка не дал , уж не вспоминал бы эту позорную победу.тьфу.
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Как я восхищался игрой художника А.Иньеста!
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Это и есть безумие Айтекина.
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Камбэк не В Париже,а С Парижем.
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Вчера Эвребе, сегодня Айтекин.
Завтра про Негрейру расскажет.
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Ответ Капибарбер
Про Реал вроде бы он ничего не говорил
Расскажите мне про судейские лч победы Реала, а то все говорят, но никогда не видел, да и на этот вопрос никто никогда почему-то ответить не может)))
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Самый памятный трофей в истории Барселона, 6:1 с Псж 🤣🤣🤣🤣🤣👀
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Ответ Kenny McCormik
Уж не слепым глорам РМ говорить про судейские победы в ЛЧ
То-то после введения ВАР рычажные стали личной вещью всех клубов в еврокубках сильнее Айнтрахта.))
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Ответ FINT\REDONDO
То-то после введения ВАР рычажные стали личной вещью всех клубов в еврокубках сильнее Айнтрахта.))
Завидуйте в тихоря, такого камбэка в историй небыло! Хотя было судеискими помарками , но желание игроков отыграть неотнимать. Великие клубы делают - великие дела! Кое кому за 100 лет историй так и неудался оформить ТРЕБЛ!
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