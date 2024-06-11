Иньеста о лучшем игроке в истории: «Месси, для меня он выше любого. Победа на ЧМ – идеальная кульминация чудесной карьеры»

Теги МЛС Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига ОАЭ ЧМ-2022 ФК Эмирейтс Интер Майами Футбол

Андрес Иньеста считает Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.

– Лучший футболист в истории?

Месси. Для меня он выше любого другого игрока.

– Радовались ли вы победе Месси на чемпионате мира?

– Да, это идеальная кульминация чудесной карьеры – стать лучшим в таком возрасте и после всего, через что он прошел с национальной командой и на личном уровне.

Так как же можно говорить о том, что этот игрок не трудится? Разве у него нет нужного для преодоления трудностей? – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.

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41 комментарий
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Да, особенно Гути, Зубастик, Зидан, Дель Боске, Капелло, Модрич, Кросс, Бекхэм, Касильяс, Рамос, Азар и др:)
+25
-1
+24
Месси как всегда унижает комплексных хейтерков одним своим упоминанием
+27
-4
+23
Когда-нибудь компы подсчитают, что с 2009 по 2021 не было ни одного сезона, когда кто-то был лучше Месси по сумме голов, созданных моментов и обводок. А может уже подсчитали.

То есть по сути он должен был брать 13 ЗМ подряд, если ЗМ это действительно награда лучшему игроку мира, а не лучшему игроку лучшей команды мира
+29
-6
+23
Воткнул нож в спину хейтерам
+9
-1
+8
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Да , например Бейл и Азар, бывшие игроки Барселоны. Хотя в этой сливочной "Барселоне" много его фанатов 🤣
+9
-1
+8
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ты ж вроде недавно писал, что уважаешь великих игроков, не?) С Месси я так понимаю не работает. Внутренние комплексы все таки прорываются наружу
+7
0
+7
Иньеста лучший цп 21 века, просто смешно слышать когда бабку из реала вообще рядом с ним ставят:)) Игроки просто разного уровня:))
+8
-1
+7
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Без ЧавИньесты Чемпион Копы и Чемпион Мира, с игроками из Бенфики, Брайтонов, Севильи
+6
0
+6
Гений Месси надолго озарил футбол, Барселона во главе с Лео была монструозной
+5
0
+5
Иньеста прав - Лео Месси гений футбола, и как минимум, лучший в XXI веке.
+4
0
+4
Ответ Dexter Morgan
Роналду и Месси относятся уважительно ко всем. И взаимное уважение есть. А вот неадекватов тут никто не уважает. Но они ненавидят Роналду. Вот я и пишу, чтобы была ответочка.
Прикольно, что ты замечаешь неадекватов только с одной стороны. Не помню твоей ответочки тем, кто поносит Месси
+4
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+4
Всё по делу разложил, Андрес всегда был очень вежливым
+3
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Исходя из ваших слов, Золотой мяч должен вручаться сугубо за статистику. И отсюда возникает вопрос: есть ли какие-либо равнозначные показатели у игроков не атакующего плана, чтобы они могли бороться с остальными за награду? Или их сразу за борт отправим как недееспособных?
Отправим за борт. Я уважаю защитников и опорников, они неотъемлемая часть любой команды, но разрушать намного проще, чем созидать, иначе игроки атаки не стоили бы в два раза дороже на трансферном рынке.

Для тех можно придумать отдельную награду, если символической сборной не хватает
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0
+3
Ответ Dexter Morgan
А вне ЧМ? У вас только ЧМ 2022 года в голове. Будто до него и после него ничего не было. Даже с точки зрения футбольного искусства это очень слабый турнир был. Сборная Аргентины давно должна была выиграть ЧМ. Они это и сделали. Путём страданий и прочего. Но выиграли. В этом нет ничего удивительного. Никто не удивляется победам топовых сборных. Удивительно, когда они не могут выиграть долго ничего. Как Англия. Только сенсации никакой не будет, когда это произойдёт. А так локально бывает, когда кто-то не забивает пенальти и вообще с игры тоже.
Вне ЧМ Месси забил все пенальти в Класико - 5 голов с пенок в ворота Реала, если память не изменяет. В остальных турнирах - на моей памяти Барса Месси ни разу до серии пенальти не доводили матчи и овертаймов было редко, финал КЧМ2009 и финал Суперкубка УЕФА.
В игровое время не забил важную пенку Челси 2012.
В финале Копы 2015 забил в серии пенальти.
В финале Копы 2016 не забил в серии пенальти
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Ответ Dexter Morgan
И где уделал? Месси все важные пенальти мажет. Играя за ПСЖ, он в ворота Реала не забил с пенальти.
Только на одном этом ЧМ Месси забил 4 пенки в игровое время и 2 пенки в серии пенальти, и почти все из них имели важнейшее значение для Аргентины, кроме пенки с Хорватами.
Все иногда не забивают важные пенки. Криш тоже бывало косячил - в финале ЛЧ не забил пенку в серии пенальти, выиграли из за промахов игроков Челси. Не забил пенальти в серии с Баварией 11/12 и вылетели. Не забил пенальти в 1/2 с Барсой 07/08, выиграли за счёт гола Скоулса
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+3
Ответ Dexter Morgan
Ага, с пенальти.
Как любят говорить глоры Реала и Криша - «пенальти тоже часть игры. Пенальти ещё надо забить! Представляете, как сложно забить пенальти под таким давление?»

Месси даже в этом компоненте Криша уделал
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+3
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Вообще то это моя фишка 🤔
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+2
Ответ Dexter Morgan
Уважаю. Месси мой кумир и второй игрок в истории. А ещё я уважаю Хави и Иньесту.
Верю))
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Недавно стал пересматривать нарезки Месси, с его дриблингом, а потом попался Иньеста и что я увидел, Месси очень много его фишек использовал, вот что значит гений который всегда учился в том числе и у великих партнеров:)) Сейчас Педри местами напоминает Иньесту, такая же изящная техника, надеюсь паренек повторит путь Иньесты:))
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
На хрен ему ЛЧ которых у него и так 4. Он всегда мечтал завоевать своенравную Копу и малодоступную ЧМ ,которых у него вообще не было.И в итоге после долгих упорных попыток все таки обуздал и ту и эту.
+2
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+2
Авейру - о себе, все остальные - о Месси.. В этом и разница.. ☝️👍
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Ответ AF007
Когда-нибудь компы подсчитают, что с 2009 по 2021 не было ни одного сезона, когда кто-то был лучше Месси по сумме голов, созданных моментов и обводок. А может уже подсчитали. То есть по сути он должен был брать 13 ЗМ подряд, если ЗМ это действительно награда лучшему игроку мира, а не лучшему игроку лучшей команды мира
База
+3
-2
+1
Ответ AF007
Когда-нибудь компы подсчитают, что с 2009 по 2021 не было ни одного сезона, когда кто-то был лучше Месси по сумме голов, созданных моментов и обводок. А может уже подсчитали. То есть по сути он должен был брать 13 ЗМ подряд, если ЗМ это действительно награда лучшему игроку мира, а не лучшему игроку лучшей команды мира
Дааа!.. 👍
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