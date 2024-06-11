Иньеста о лучшем игроке в истории: «Месси, для меня он выше любого. Победа на ЧМ – идеальная кульминация чудесной карьеры»
Андрес Иньеста считает Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.
– Лучший футболист в истории?
– Месси. Для меня он выше любого другого игрока.
– Радовались ли вы победе Месси на чемпионате мира?
– Да, это идеальная кульминация чудесной карьеры – стать лучшим в таком возрасте и после всего, через что он прошел с национальной командой и на личном уровне.
Так как же можно говорить о том, что этот игрок не трудится? Разве у него нет нужного для преодоления трудностей? – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.
То есть по сути он должен был брать 13 ЗМ подряд, если ЗМ это действительно награда лучшему игроку мира, а не лучшему игроку лучшей команды мира
Для тех можно придумать отдельную награду, если символической сборной не хватает
В игровое время не забил важную пенку Челси 2012.
В финале Копы 2015 забил в серии пенальти.
В финале Копы 2016 не забил в серии пенальти
Все иногда не забивают важные пенки. Криш тоже бывало косячил - в финале ЛЧ не забил пенку в серии пенальти, выиграли из за промахов игроков Челси. Не забил пенальти в серии с Баварией 11/12 и вылетели. Не забил пенальти в 1/2 с Барсой 07/08, выиграли за счёт гола Скоулса
Месси даже в этом компоненте Криша уделал