Гюндоган о Евро: «Представляю, насколько сложно добиваться успеха. Люди в Германии это заслужили» 

Теги Сборная Германии по футболу Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган считает, что сборная Германии заслуживает победы на Евро-2024.

Бундестим сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

«Быть капитаном сборной – огромная честь и огромная привилегия. В моей карьере было много всего: много славных побед и много трудных моментов. Я представляю, насколько сложно добиваться успеха. Все что я могу – это быть лидером для остальных на поле и за его пределами. 

Думаю, люди в Германии – не только болельщики – заслужили каких-то успехов», – сказал хавбек сборной Германии.

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