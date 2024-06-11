Копмейнерс не сыграет на Евро-2024. Хавбек «Аталанты» и Нидерландов получил травму перед матчем с Исландией

Тен Копмейнерс пропустит Евро-2024.

Пресс-служба сборной Нидерландов сообщила, что полузащитник «Аталанты» получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. В связи с этим не сможет сыграть на чемпионате Европы.

проведет первый матч на 16 июня – против команды Польши. Ранее стало известно, что участие в турнире также не примет Френки де Йонг.