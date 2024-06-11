Копмейнерс не сыграет на Евро-2024. Хавбек «Аталанты» и Нидерландов получил травму перед матчем с Исландией

Теги Аталанта Сборная Нидерландов по футболу серия А Италия травмы Евро-2024 Тен Копмейнерс Здоровье Футбол

Тен Копмейнерс пропустит Евро-2024.

Пресс-служба сборной Нидерландов сообщила, что полузащитник «Аталанты» получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. В связи с этим Копмейнерс не сможет сыграть на чемпионате Европы.

Сборная Нидерландов проведет первый матч на Евро-2024 16 июня – против команды Польши. Ранее стало известно, что участие в турнире также не примет Френки де Йонг.

19 комментариев
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Обидно за Копмейнерса. Провёл отличный сезон, мог себя показать на Евро. Значимая потеря для Нидерландов
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Ответ Ден Ден
Обидно за Копмейнерса. Провёл отличный сезон, мог себя показать на Евро. Значимая потеря для Нидерландов
Я бы сказал - обиднее, чем потеря Де Йонга. А по поводу показать себя, он уже показал себя в Аталанте. Он одной ногой в Ювентусе.
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Ответ olander
Ну вот как так? 🤷🏽‍♂️
Много матчей.
Организм не железный.
Получил травму на разминке, значит на 99% , что это мышечная травма.
Мышечные травмы случаются от плохой физики, либо от усталости.
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Ну вот как так? 🤷🏽‍♂️
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нидерланды и так не лучшая сборная, так еще и без него
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Привет фифамафии и уефамафии.
Надо больше матчей. Ещё больше. Ведь так мало зарабатываете.
Сейчас ещё не один игрок сломается после длительного сезона и усталости.
А на самом ЧЕ ещё с десяток травм будет. Как минимум, вот увидите.
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Может теперь Стенгса вызовут.
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Что-то не везёт оранжевым совершенно, полузащита выкашивается буквально. Обидно будет, если эти потери скажутся на игре.
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Огромная потеря!
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Так можно и из группы не выйти, грустно видеть травмы перед стартом
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Минус два топа у голландцев за эти дни..
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Ребятня, вы серьёзно?? Я в Фэнтези Де Йонга на Компмейнерса только заменил)
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Центр обескровили
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Куман: Аталанта рискнула выйти в финал, теперь нам придётся расплачиваться
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с таким количеством матчей в сезоне вообще удивительно, что пока целого звездопада игроков не случилось
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Ну и зачем столько товарняков перед Евро гонять?
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