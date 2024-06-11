Копмейнерс не сыграет на Евро-2024. Хавбек «Аталанты» и Нидерландов получил травму перед матчем с Исландией
Тен Копмейнерс пропустит Евро-2024.
Пресс-служба сборной Нидерландов сообщила, что полузащитник «Аталанты» получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. В связи с этим Копмейнерс не сможет сыграть на чемпионате Европы.
Сборная Нидерландов проведет первый матч на Евро-2024 16 июня – против команды Польши. Ранее стало известно, что участие в турнире также не примет Френки де Йонг.
Организм не железный.
Получил травму на разминке, значит на 99% , что это мышечная травма.
Мышечные травмы случаются от плохой физики, либо от усталости.
Надо больше матчей. Ещё больше. Ведь так мало зарабатываете.
Сейчас ещё не один игрок сломается после длительного сезона и усталости.
А на самом ЧЕ ещё с десяток травм будет. Как минимум, вот увидите.