Президент «Урала» об утверждении Аверьянова главным тренером: «Он будет работать не за деньги, а по совести. Будет стараться улучшить нас»
Президент «Урала» оценил утверждение Евгения Аверьянова главным тренером.
Ранее 45-летний специалист исполнял обязанности главного тренера екатеринбургского клуба после отставки Виктора Гончаренко.
«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в «Урале». Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер.
У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет так же обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — сказал Григорий Иванов.
По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.
переживает гриня за клуб. сразу видно неравнодушного человека.