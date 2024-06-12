Президент «Урала» об утверждении Аверьянова главным тренером: «Он будет работать не за деньги, а по совести. Будет стараться улучшить нас» 

Теги Первая лига Урал Григорий Иванов Евгений Аверьянов Футбол

Президент «Урала» оценил утверждение Евгения Аверьянова главным тренером.

Ранее 45-летний специалист исполнял обязанности главного тренера екатеринбургского клуба после отставки Виктора Гончаренко.

«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в «Урале». Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. 

У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет так же обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — сказал Григорий Иванов.

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну свой это конечно хорошо, но надо всё равно что-то платить человеку, самому кушать и семью содержать! Коммунизм в стране пока не наступил, несмотря на все старания нашего президента, поэтому бесплатных магазинов, больниц и всего остального пока не предвидится для своих или чужих, да и всё дорожает с каждым днём, поэтому платить надо достойно, чудес не будет и лишь на любви к клубу далеко не уедешь!!….
+3
-1
+2
То чувство, когда сказал что-то не то
+2
0
+2
У нас не любят таких назначений, но во всем мире это считается нормой. Удачи Аверьянову.
+2
-2
0
А что же Иванов ты раньше не разглядел в нём патриота - бессернбряника? Да ещё приличного тренера?
0
0
0
Аверьянов, Шатов, кто-то еще из Уфы,... это даже не для первой лиги тренерский штат. Свои, это конечно хорошо, Матвеев тоже был свой,.... Аверьянов был защитником, но защита вообще не впечатляла своей надёжностью. Бесило больше всего длительное катание мяча на своей половине поля, без продвижения вперед, да еще с окончательной скидкой вратарю. А потом один известнейший на всю страну комментатор с радостью озвучивал, что Помазун, как и весь "Урал" были одними из лучших по дальним передачам,.. в никуда. Видимо такой футбол и лучшей лиге предвидится.
0
0
0
А, значит, и платить ему не нужно. Правильно?))
0
0
0
похоже иванов сам на полставки будет тренером работать. ну чтобы бюджет урала, как то разгрузить.
переживает гриня за клуб. сразу видно неравнодушного человека.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий