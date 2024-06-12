Президент «Урала» об утверждении Аверьянова главным тренером: «Он будет работать не за деньги, а по совести. Будет стараться улучшить нас» 

Президент «Урала» оценил утверждение Евгения Аверьянова главным тренером.

Ранее 45-летний специалист исполнял обязанности главного тренера екатеринбургского клуба после отставки Виктора Гончаренко.

«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в « ». Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер.

У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет так же обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — сказал .

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.