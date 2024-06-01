Тренер «Урала» Аверьянов о вылете из РПЛ: «Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон»
Евгений Аверьянов высказался о вылете «Урала» из РПЛ.
В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.
– Какие ощущения от того, что теперь команда будет играть в Первой лиге?
– Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон» с выходом в РПЛ, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Урала».
Давно пора!