Тренер «Урала» Аверьянов о вылете из РПЛ: «Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Евгений Аверьянов Матч ТВ Акрон Футбол

Евгений Аверьянов высказался о вылете «Урала» из РПЛ.

В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

– Какие ощущения от того, что теперь команда будет играть в Первой лиге?

– Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон» с выходом в РПЛ, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Урала».

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3 комментария
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Вышли в лучшую лигу мира и никаких ощущений. М-да, совсем зажрались уже.
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А ллм есть фан айди?
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Ура!
Давно пора!
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