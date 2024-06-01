Тренер «Урала» Аверьянов о вылете из РПЛ: «Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон»

Евгений Аверьянов высказался о вылете «Урала» из РПЛ.

В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у « » (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в лиге впервые за 11 лет.

– Какие ощущения от того, что теперь команда будет играть в Первой лиге?

– Никаких ощущений. Огромное разочарование. Поздравляю «Акрон» с выходом в , – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».