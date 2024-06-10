Агент Фомина: «Трансфер в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном»

Агент Даниила Фомина высказался о переходе полузащитника в европейские клубы.

«Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном.

Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Федерико Пасторелло.

Контракт футболиста с « » рассчитан до 30 июня 2025 года. 27-летний игрок является воспитанником «Краснодара».

В текущем сезоне Фомин провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.