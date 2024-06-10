Агент Фомина: «Трансфер в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Федерико Пасторелло агенты Даниил Фомин Футбол

Агент Даниила Фомина высказался о переходе полузащитника в европейские клубы.

«Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном.

Посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Федерико Пасторелло.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. 27-летний игрок является воспитанником «Краснодара».

В текущем сезоне Фомин провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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6 комментариев
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хоть бы всё сложилось и он уехал, нет сил смотреть на его игру за Динамо.
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На самом деле у него год контракта и надо уже сейчас думать, что дальше делать с Фомой. Как по мне, последние два сезона после того пенальти наметился регресс в игре…
Так что если будут предложения, нужно спокойно подумать и принять верное решение
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27 лет. Рано.
Когда, если не уже?

P.S.: раньше всюду играли воспитанники Спартака, а сейчас всюду краснодарские. Академия Сергея Николаевича работает так-то!
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Какая ему Европа? В чемпионат Албании разве что..
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Ответ Dima Lopatin
На самом деле у него год контракта и надо уже сейчас думать, что дальше делать с Фомой. Как по мне, последние два сезона после того пенальти наметился регресс в игре… Так что если будут предложения, нужно спокойно подумать и принять верное решение
Протянут как всегда, и через год свободным уйдёт, это родное Динамо.
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Ответ IgorBudda
27 лет. Рано. Когда, если не уже? P.S.: раньше всюду играли воспитанники Спартака, а сейчас всюду краснодарские. Академия Сергея Николаевича работает так-то!
А обратно слабо его забрать?
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