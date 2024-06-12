Капелло про Серию А: «Интер» не защитит титул. «Милан» и «Ювентус» – главные фавориты»

Фабио Капелло назвал вероятных претендентов на победу в новом чемпионате Италии.

«Следующий чемпионат будет чудесным. Не думаю, что «Интер» защитит титул. «Милан» и «Ювентус» будут главными фаворитами.

Что касается «Наполи», у Конте есть международный опыт, сделан правильный выбор в правильный момент. Он уже доказал, что он победитель. «Наполи» тоже фаворит, потому что он сможет сосредоточиться на Серии А», – сказал бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» в эфире Radio Kiss Kiss.