Капелло про Серию А: «Интер» не защитит титул. «Милан» и «Ювентус» – главные фавориты»

Теги Интер Милан Ювентус Фабио Капелло серия А Италия Наполи Антонио Конте Футбол

Фабио Капелло назвал вероятных претендентов на победу в новом чемпионате Италии.

«Следующий чемпионат будет чудесным. Не думаю, что «Интер» защитит титул. «Милан» и «Ювентус» будут главными фаворитами.

Что касается «Наполи», у Конте есть международный опыт, сделан правильный выбор в правильный момент. Он уже доказал, что он победитель. «Наполи» тоже фаворит, потому что он сможет сосредоточиться на Серии А», – сказал бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» в эфире Radio Kiss Kiss.

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12 комментариев
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Интер часто хоронят)
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Я бы поспорил. Интер титул защитит и все ваши Ювентусы и Миланы останутся в пыли
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В эфире Radio Kiss Kiss!!! Пошутил стариканыч.
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Милану с Фонсекой бы за четверку зацепиться
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Старуха всегда фаворит. Надеюсь, Интер защитит титул.
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Ответ Nerazzurri-88
Старуха всегда фаворит. Надеюсь, Интер защитит титул.
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