«Астон Вилла» предложила поднять лимит убытков в АПЛ до 135 млн фунтов за 3 года. 15 из 20 клубов лиги проголосовали против

Клубы АПЛ не поддержали смягчение финансовых правил лиги.

Как передает журналист The Telegraph Джон Перси, на сегодняшнем собрании клубов АПЛ «Астон Вилла» предложила поднять допустимый лимит убытков со 105 до 135 млн фунтов в течение трехлетнего периода.

Инициативу поддержали лишь 2 из 20 клубов АПЛ. 15 клубов проголосовали против смягчения лимита убытков, еще 3 воздержались.