Родриго о сборной Бразилии: «Мы отстаем от Аргентины, но у нас есть все возможности изменить ситуацию и снова сделать сборную лучшей в мире»

Родриго высказался о расстановке сил в южноамериканском футболе.

« в каждом соревновании, в каждой игре стремится к победе. Из-за нашей истории мы всегда являемся фаворитами.

Конечно, мы отстаем от , они чемпионы мира, а также действующие обладатели Кубка Америки, но у нас есть все возможности изменить эту ситуацию и снова сделать Бразилию лучшей в Америке, лучшей в мире», – сказал вингер « » и сборной Бразилии.