Родриго о сборной Бразилии: «Мы отстаем от Аргентины, но у нас есть все возможности изменить ситуацию и снова сделать сборную лучшей в мире»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго Футбол

Родриго высказался о расстановке сил в южноамериканском футболе.

«Бразилия в каждом соревновании, в каждой игре стремится к победе. Из-за нашей истории мы всегда являемся фаворитами.

Конечно, мы отстаем от Аргентины, они чемпионы мира, а также действующие обладатели Кубка Америки, но у нас есть все возможности изменить эту ситуацию и снова сделать Бразилию лучшей в Америке, лучшей в мире», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии. 

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16 комментариев
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Ответ pasmike
Не попугайничали бы в 2022 с раскраской волос, а были сосредоточенными и скромными - запросто могли быть чемпионами мира. Там в полуфинале с Аргентиной и померялись бы тогда крутостью.
Это их стиль. Что в этом плохого? Кроме откровенно издевательского танца когда громили соперника. Что плохого в радости и танцах в остальных случаях? Подарили настоящий праздник футбола в отличие от некоторых унылых европейских сборных. Каждый матч Бразилии все люди устремлялись в экран и наблюдали магию. Если бы не фарт хорватов и Ливакович, то увидели бы настоящую зарубу в полуфинале, а не проходной матч
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Ответ superbro
В плане левых пеналей агры впереди планеты всей
Да они по игре в космосе на фоне любой сборной были, 3 титула подряд. Какие тут пенали ) до 80 минуты самой мощной сборной на поле не было в финале. Хотя дуракам объяснять себе дороже)
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Тренера бы Вам топового, а так топ игроки почти на каждой позиции имеются
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это где ж там топ-игроки почти на каждой позиции, особенно кроме атаки? На каждом турнире подбор всё хуже и хуже, но многие почему-то до сих пор из раза в раз видят ростер уровня 2000-х и ожидают не меньше, чем чемпионство🤓
а какие позиции у них не топовые? вратарь, защита? в полузащите есть небольшие пробелы, но назвать сборную Бразилии не топовой значит вообще ничего в футболе не понимать
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Напомните мне , это Бразилии немцы в полуфинале 7 штук отгрузили?
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Ему бы о лавке в следующем сезоне думать, а не о сборной рассуждать
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К примеру начать забивать пенальти
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Ответ Silkanter
а какие позиции у них не топовые? вратарь, защита? в полузащите есть небольшие пробелы, но назвать сборную Бразилии не топовой значит вообще ничего в футболе не понимать
Ну реально, там прямо Топ класса только атака. Дыры во всех остальных частях поля, и ни одно из других частей поля не является топовой. Впрочем мы это видим и в товарняках где они забивают 3, но пропускают 2.
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Ответ pasmike
Не попугайничали бы в 2022 с раскраской волос, а были сосредоточенными и скромными - запросто могли быть чемпионами мира. Там в полуфинале с Аргентиной и померялись бы тогда крутостью.
Это все кот)
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Ответ superbro
В плане левых пеналей агры впереди планеты всей
полуфинал копы Арги-Бразил смотрел? там было лютое тащерство хозяев турнира. ВАР отключали намеренно,связь с ВАРом оборвалась как только был спорный момент в пользу аргов. a судья который делал вид что разговаривает с комнатой ВАР.. это было жесть как смешно
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