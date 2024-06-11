Родриго о сборной Бразилии: «Мы отстаем от Аргентины, но у нас есть все возможности изменить ситуацию и снова сделать сборную лучшей в мире»
Родриго высказался о расстановке сил в южноамериканском футболе.
«Бразилия в каждом соревновании, в каждой игре стремится к победе. Из-за нашей истории мы всегда являемся фаворитами.
Конечно, мы отстаем от Аргентины, они чемпионы мира, а также действующие обладатели Кубка Америки, но у нас есть все возможности изменить эту ситуацию и снова сделать Бразилию лучшей в Америке, лучшей в мире», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.