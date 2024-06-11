Экс-игрок «Фулхэма» Буллард о Роналду: «Он инопланетянин. Я бегу за ним, он мчится к лицевой. Помните Дорожного бегуна? Криштиану ставит ногу на мяч, тот должен двигаться – но не двигается. Так не бывает»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Уиган Джимми Буллард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джимми Буллард рассказал, насколько сложно играть против Криштиану Роналду.

В одном из эпизодов программы FC Bullard экс-игрок «Уигана», «Фулхэма», «Халла» и «Ипсвича» вспомнил, как столкнулся с Криштиану Роналду на поле. Это произошло в матче «Манчестер Юнайтед» против «Уигана».

«Он останавливает мяч на линии, а я бегу за ним и думаю: «Было бы здорово отправить Роналду на трибуны». Это была отличная возможность оставить след на ком-то, хотя я обычно так не играю.

Я бегу за ним, он мчится к лицевой линии, ставит ногу на мяч. Мяч должен двигаться, но он не двигался. Вы помните Дорожного бегуна (из мультфильма «Хитрый койот и Дорожный бегун» – Спортс)?

Он просто остановился. Я до сих пор не знаю, как он так остановился. Так не бывает. Он как будто инопланетянин», – сказал Джимми Буллард.

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13 комментариев
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Ответ Fendiman
Добрые люди дайте силку на этот момент если кто в курсе что это за матч был ))
https://youtube.com/shorts/xN8p7JsJMUk?si=vLXXhvkKikoH3jN6
+12
-1
+11
Добрые люди дайте силку на этот момент если кто в курсе что это за матч был ))
+3
-1
+2
Ответ AF007
Комментарий скрыт
Видимо видос попой смотрел
+2
-1
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Забулил Булларда
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Классно выглядит! Но никакого «так не бывает» или «он нарушает законы физики» тут и близко не видно)
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супперрон он такой, да
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Вот только Дорожный Бегун ещё и бегал хорошо. А вот Роналду - стоит.
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Ответ Lindeman
Видимо видос попой смотрел
https://www.youtube.com/shorts/wVEjdMVl6rE

C полной концовкой
+4
-4
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