Экс-игрок «Фулхэма» Буллард о Роналду: «Он инопланетянин. Я бегу за ним, он мчится к лицевой. Помните Дорожного бегуна? Криштиану ставит ногу на мяч, тот должен двигаться – но не двигается. Так не бывает»

Джимми Буллард рассказал, насколько сложно играть против Криштиану Роналду.

В одном из эпизодов программы FC Bullard экс-игрок «Уигана», «Фулхэма», «Халла» и «Ипсвича» вспомнил, как столкнулся с на поле. Это произошло в матче « » против «Уигана».

«Он останавливает мяч на линии, а я бегу за ним и думаю: «Было бы здорово отправить Роналду на трибуны». Это была отличная возможность оставить след на ком-то, хотя я обычно так не играю.

Я бегу за ним, он мчится к лицевой линии, ставит ногу на мяч. Мяч должен двигаться, но он не двигался. Вы помните Дорожного бегуна (из мультфильма «Хитрый койот и Дорожный бегун» – Спортс)?

Он просто остановился. Я до сих пор не знаю, как он так остановился. Так не бывает. Он как будто инопланетянин», – сказал .