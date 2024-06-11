Языджи о Мбаппе: «Один из самых влиятельных игроков мира. Килиан может комфортно играть в любом клубе и добьется больших успехов в «Реале»

Юсуф Языджи высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Насколько изменилась парадигма 1 с уходом Мбаппе?

– Он является одним из самых влиятельных игроков в мире. Его уход, несомненно, повлияет на игровую структуру « ». Но в футболе пробелы всегда заполняются. Все.

– лучше играть в чемпионате Испании или в Премьер-лиге?

– Такой игрок, как он, может комфортно играть в любом клубе. Он отвечает всем требованиям современного футбола. Он добьется больших успехов в мадридском « », – сказал полузащитник « ».